IB 15/120 Buz Püskürtme Makinesi
Ice Blaster IB 15/120, piyasadaki en güçlü kuru buz ile temizlik makinelerinden biridir. Sağlamlığı, son derece güvenilir teknolojisi ve kuru buzla temizlemede en iyi sonuçları ile etkileyicidir.
Ice Blaster IB 15/120 güçlü, sağlam ve son derece güvenilirdir. Buz boşaltma, tutma kolu ve saklama bölmeleri gibi akıllı, ayrıntılı çözümler de çalışma konforunu artırır ve kuru buz temizliğini daha keyifli hale getirir. Teknik açıdan çözüm ayrıntıda gizli, bu makinede bulunan hortum, püskürtme tabancası ve nozüldeki hava akışını önemli ölçüde iyileştirdik. Sonuç: olağanüstü temizleme performansı! IB 15/120, boyutuna rağmen kolay hareket ettirilir. Kısacası: en etkili şekilde kuru buz ile temizleme!
Özellikler ve faydalar
Nozül kutusu tutucusu
Üstün hareketlilik
Otomatik kalan buz tahliyesi
GFRP kuru buz kabı
Cihazda verimli hava akışı
Entegre topraklama kayışı bobini
Entegre yağ ve su ayırıcı
Geliştirilmiş tetik tabancası tutucu.
Nozüller ve aletler için entegre saklama bölmesi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor gücü (kW) (kW)
|0,6
|Gövde/çerçeve
|Paslanmaz Çelik (1.4301)
|Kablo uzunluğu (m)
|7
|Hava basıncı (Bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Hava kalitesi
|Kuru ve yağsız
|Hava akışı (m³/dk)
|2 - 12
|Ses seviyesi (dB(A))
|125
|Kuru buz kapasitesi (kg)
|40
|Kuru buz tanecikleri (çapı) (mm)
|3
|Kuru buz tüketimi (kg/sa)
|30 - 120
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Frekans (Hz)
|50 - 60
|Motor Gücü (V)
|220 - 240
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|91
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|101,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Scope of supply
- Sünger yataklı özel meme çantası
- Meme dişlileri için gres
- Yassı püskürtme namlusu
- Yassı püskürtme iç memesi: 8 mm
- Düz anahtar (meme değişimi için): 2 Parça(lar)
- Yuvarlak jet nozül, XL, uzun
- Elektrikli kontrol kablolu püskürtme hortumu ve bağlantı kaplinleri
- Ergonomik püskürtme tabancası
Ekipman
- "Sadece hava" veya "buz ve hava" şalteri
- Elektronik kontrol
- Entegre kablo çekme
- Yağ ve su separatörü
Videos
Uygulama alanları
- Kalıp ve döküm takımlarının temizliği
- Plastik parçaların yüzeyini temizleme.
- Dövme aletlerinin temizlenmesi
- Dolum sistemleri ve karıştırma tesislerinin temizliği
- Konveyör, taşıma ve elleçleme sistemlerinin temizliği
- Fırınların temizlenmesi
- Baskı makinelerinin ve çevre birimlerinin temizlenmesi
- Ahşap işleme makinelerinin temizlenmesi.
- Jeneratörlerin, türbinlerin, kontrol kabinlerinin ve ısı eşanjörlerinin temizlenmesi