Ice Blaster IB 15/120 güçlü, sağlam ve son derece güvenilirdir. Buz boşaltma, tutma kolu ve saklama bölmeleri gibi akıllı, ayrıntılı çözümler de çalışma konforunu artırır ve kuru buz temizliğini daha keyifli hale getirir. Teknik açıdan çözüm ayrıntıda gizli, bu makinede bulunan hortum, püskürtme tabancası ve nozüldeki hava akışını önemli ölçüde iyileştirdik. Sonuç: olağanüstü temizleme performansı! IB 15/120, boyutuna rağmen kolay hareket ettirilir. Kısacası: en etkili şekilde kuru buz ile temizleme!