Ice Blaster IB 7/40 Advanced, çok iyi tasarlanmış bir konsept, birçok akıllı ayrıntı, sağlamlık ve son derece yüksek kaliteli üretim ile karakterize edilir. Zorlu ve sürekli kullanımın üstesinden gelecek şekilde tasarlanmıştır ve çok iyi bir donanıma sahiptir. Standart olarak entegre bir topraklama bobini, çalışma tamamlandıktan sonra cihazın donmasını önleyen buz giderme sistemi ve ayrıca güvenilir işlemler için bir yağ ve su ayırıcı ile birlikte gelir. Hava akışı, düşük basınçlar ve düşük hava tüketimi (maks. 3,5 m³/dk) ile çalışırken bile mükemmel temizlik sonuçları elde edilecek ve çalışma gürültüsü de minimuma indirilmiş şekilde dizayn edilmiştir. Püskürtme parametrelerini ayarlamak için jet tabancası, bir düğme aracılığıyla jet basıncının ve buz dağıtım hacminin kademesiz kontrolü (istenirse devre dışı bırakılabilir) ve tüm çalışma parametrelerini okumak için yapılandırılmış bir ekran, yüksek düzeyde operatör rahatlığı sağlar . Buna ek olarak çalışma süresi, saat başına ortalama buz tüketimi veya toplam buz tüketimi gibi istatistiksel değerler de ekran üzerinden takip edilebilir.