IB 7/40 Advanced Kuru Buz Makinesi
Ice Blaster IB 7/40 Advanced, entegre jet tabancasına sahiptir ve ayrıca düşük hava basınçlarında kuru buzla temizlemede en iyi sonuçları garanti eder.
Ice Blaster IB 7/40 Advanced, çok iyi tasarlanmış bir konsept, birçok akıllı ayrıntı, sağlamlık ve son derece yüksek kaliteli üretim ile karakterize edilir. Zorlu ve sürekli kullanımın üstesinden gelecek şekilde tasarlanmıştır ve çok iyi bir donanıma sahiptir. Standart olarak entegre bir topraklama bobini, çalışma tamamlandıktan sonra cihazın donmasını önleyen buz giderme sistemi ve ayrıca güvenilir işlemler için bir yağ ve su ayırıcı ile birlikte gelir. Hava akışı, düşük basınçlar ve düşük hava tüketimi (maks. 3,5 m³/dk) ile çalışırken bile mükemmel temizlik sonuçları elde edilecek ve çalışma gürültüsü de minimuma indirilmiş şekilde dizayn edilmiştir. Püskürtme parametrelerini ayarlamak için jet tabancası, bir düğme aracılığıyla jet basıncının ve buz dağıtım hacminin kademesiz kontrolü (istenirse devre dışı bırakılabilir) ve tüm çalışma parametrelerini okumak için yapılandırılmış bir ekran, yüksek düzeyde operatör rahatlığı sağlar . Buna ek olarak çalışma süresi, saat başına ortalama buz tüketimi veya toplam buz tüketimi gibi istatistiksel değerler de ekran üzerinden takip edilebilir.
Özellikler ve faydalar
Net ekran.
Otomatik kalan buz tahliyesi
Entegre yağ ve su ayırıcı
Entegre topraklama kayışı bobini
Cihazda verimli hava akışı
Üstün hareketlilik
GFRP kuru buz kabı
Geliştirilmiş tetik tabancası tutucu.
Nozüller ve aletler için entegre saklama bölmesi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor gücü (kW) (kW)
|0,6
|Gövde/çerçeve
|Paslanmaz Çelik (1.4301)
|Kablo uzunluğu (m)
|7
|Hava basıncı (Bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Hava kalitesi
|Kuru ve yağsız
|Hava akışı (m³/dk)
|0,5 - 3,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|99
|Kuru buz kapasitesi (kg)
|15
|Kuru buz tanecikleri (çapı) (mm)
|3
|Kuru buz tüketimi (kg/sa)
|15 - 50
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Frekans (Hz)
|50 - 60
|Motor Gücü (V)
|220 - 240
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|78
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|81,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Meme dişlileri için gres
- Yassı püskürtme namlusu
- Düz anahtar (meme değişimi için): 2 Parça(lar)
- Elektrikli kontrol kablolu püskürtme hortumu ve bağlantı kaplinleri
- Ergonomik püskürtme tabancası
- Aksesuar çantası
Ekipman
- Kuru buz çıkışı püskürme tabancasından ayarlanabilir
- Hava basıncı püskürtme tabancasından ayarlanabilir
- "Sadece hava" veya "buz ve hava" şalteri
- Elektronik kontrol
- Entegre kablo çekme
- Yağ ve su separatörü
Uygulama alanları
- Kalıp ve döküm takımlarının temizliği
- Plastik parçaların yüzeyini temizleme.
- Dövme aletlerinin temizlenmesi
- Temizleme, doldurma ve karıştırma sistemleri
- Konveyör, taşıma ve kaldırma sistemlerinin temizlenmesi.
- Fırınların temizlenmesi
- Baskı makinelerinin ve çevre birimlerinin temizlenmesi
- Ahşap işleme makinelerinin temizlenmesi.
- Jeneratörlerin, türbinlerin, kontrol kabinlerinin ve ısı eşanjörlerinin temizlenmesi