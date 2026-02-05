LVS 1/1 Bp

Özellikler ve faydalar
Üstün temizleme performansı
Çok sayıda farklı kullanım için uygun
Duvara monteli
Aksesuar tutacağı
  • Makinenin ve aksesuarlarının güvenli ve pratik taşınması.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Konteyner kapasitesi (l) 0,35
Konteyner malzemesi Plastik
Ses seviyesi (dB(A)) 70
Hava debisi (l/s) 12
Derecelendirilmiş performans (W) 230
Vakum gücü (mbar/kPa) 140 / 14
Standart iç çap ( ) ID 35
Gereken akü sayısı (Parça(lar)) 1
Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk) Eko-verimlilik modu: / approx. 60 (5 Ah) Güç Modu: / approx. 20 (5 Ah) Eko-verimlilik modu: / approx. 35 (3,0 Ah) Güç Modu: / approx. 12 (3,0 Ah)
Çıkış gücü (A) 2,5
Renk antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg) 1,6
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 2,9
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1100 x 220 x 175

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
  • Emiş borularının miktarı: 1 Parça(lar)
  • Emiş borularının uzunluğu: 509 mm
  • Emiş borularının nominal genişliği: 35 ″
  • Emiş borularının malzemesi: Plastik
  • Zemin başlığı
  • Derz başlığı
  • Motor koruyucu filtre
  • HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
  • Aksesuar tutacağı
  • Duvara monteli

Ekipman

  • Eko-verimlilik modu
LVS 1/1 Bp
LVS 1/1 Bp
LVS 1/1 Bp
Videos
Uygulama alanları
  • Sert zeminlerden halılara kadar tüm zeminlerin kapsamlı temizlik
  • Ofislerde, koridorlarda ve merdivenlerde bina hizmet yüklenicileri için uygun
  • Uçaklarda, otobüslerde ve trenlerde temizlik için mükemmel şekilde uygundur
  • Otellerde ve restoranlarda, perakende satışta, sinemalarda veya tiyatrolarda ideal
Aksesuarlar