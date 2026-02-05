LVS 1/2 Bp

Özellikler ve faydalar
Üstün temizleme performansı
Çok sayıda farklı kullanım için uygun
Duvara monteli
Kärcher 36 V platformunda tam esneklik
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya platformu 36 V Batarya platformu
Konteyner kapasitesi (l) 0,35
Konteyner malzemesi Plastik
Ses seviyesi (dB(A)) 72
Hava debisi (l/s) 15
Derecelendirilmiş performans (W) 350
Vakum gücü (mbar/kPa) 220 / 22
Gereken akü sayısı (Parça(lar)) 1
Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk) Eko-verimlilik modu: / approx. 80 (5 Ah) Güç Modu: / approx. 28 (5 Ah) Eko-verimlilik modu: / approx. 40 (2,5 Ah) Güç Modu: / approx. 14 (2,5 Ah)
Çıkış gücü (A) 2,5
Renk antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg) 2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 3,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 186 x 250 x 1150

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
  • Emiş borularının miktarı: 1 Parça(lar)
  • Aktif zemin başlığı
  • Derz başlığı
  • Motor koruyucu filtre
  • HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
  • Duvara monteli

Ekipman

  • Eko-verimlilik modu
Uygulama alanları
  • Sert zeminlerden halılara kadar tüm zeminlerin kapsamlı temizlik
  • Ofislerde, koridorlarda ve merdivenlerde bina hizmet yüklenicileri için uygun
  • Uçaklarda, otobüslerde ve trenlerde temizlik için mükemmel şekilde uygundur
  • Otellerde ve restoranlarda, perakende satışta, sinemalarda veya tiyatrolarda ideal
