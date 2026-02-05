LVS 1/2 Bp
Özellikler ve faydalar
Üstün temizleme performansı
Çok sayıda farklı kullanım için uygun
Duvara monteli
Kärcher 36 V platformunda tam esneklik
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya platformu
|36 V Batarya platformu
|Konteyner kapasitesi (l)
|0,35
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Ses seviyesi (dB(A))
|72
|Hava debisi (l/s)
|15
|Derecelendirilmiş performans (W)
|350
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|220 / 22
|Gereken akü sayısı (Parça(lar))
|1
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Eko-verimlilik modu: / approx. 80 (5 Ah) Güç Modu: / approx. 28 (5 Ah) Eko-verimlilik modu: / approx. 40 (2,5 Ah) Güç Modu: / approx. 14 (2,5 Ah)
|Çıkış gücü (A)
|2,5
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|186 x 250 x 1150
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Emiş borularının miktarı: 1 Parça(lar)
- Aktif zemin başlığı
- Derz başlığı
- Motor koruyucu filtre
- HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
- Duvara monteli
Ekipman
- Eko-verimlilik modu
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminlerden halılara kadar tüm zeminlerin kapsamlı temizlik
- Ofislerde, koridorlarda ve merdivenlerde bina hizmet yüklenicileri için uygun
- Uçaklarda, otobüslerde ve trenlerde temizlik için mükemmel şekilde uygundur
- Otellerde ve restoranlarda, perakende satışta, sinemalarda veya tiyatrolarda ideal