Bina temizlik profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış T 10/1 Adv kuru vakum temizleyici, pratik antistatik kavisli uç sistemi, sonsuz ayarlanabilir emiş gücü kontrolü ve ergonomik temizlik çalışması için büyük ayak anahtarıyla dikkat çeker. Bu tasarım, belinizi zorlamadan vakumlama yapmanıza yardımcı olur, çünkü eğilme süresini en aza indirir. Sürekli ana filtre sepeti, filtre torbası ile veya filtresiz temizlik yapma olanağı sunar. Ayrıca, son derece sağlam ve darbelere dayanıklı büyük konteyner, mobilyalar ve diğer eşyalar için çevresel koruyucu tampon ile donatılmıştır. 12 metre uzunluğundaki, belirgin sarı fişe sahip takılabilir güç kablosu, gerekli kablo değişikliklerini kolay, hızlı ve maliyet etkin hale getirir. Cihaz başlığındaki kablo saklama alanı, taşıma sırasında kablonun güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar, entegre depolama ise tüm önemli aksesuarları güvenli tutar. Standart olarak, iki uzun ömürlü metal emiş tüpü (her biri 0,5 m uzunluğunda), bir emiş hortumu, elektrostatik deşarjları azaltan bir antistatik kavis, sert zeminler ve halılar için bir açılabilir zemin ucu (280 mm) ve bir keçe filtre torbası dahildir.