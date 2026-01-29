T 10/1 Adv
Özellikle müteahhitler için: T 10/1 Adv kuru vakum temizleyici, takılabilir güç kablosu, antistatik kavis, kablo saklama alanı ve sürekli ana filtre sepeti ile filtre torbası ile veya filtresiz vakumlama yapma imkanı sağlar.
Bina temizlik profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış T 10/1 Adv kuru vakum temizleyici, pratik antistatik kavisli uç sistemi, sonsuz ayarlanabilir emiş gücü kontrolü ve ergonomik temizlik çalışması için büyük ayak anahtarıyla dikkat çeker. Bu tasarım, belinizi zorlamadan vakumlama yapmanıza yardımcı olur, çünkü eğilme süresini en aza indirir. Sürekli ana filtre sepeti, filtre torbası ile veya filtresiz temizlik yapma olanağı sunar. Ayrıca, son derece sağlam ve darbelere dayanıklı büyük konteyner, mobilyalar ve diğer eşyalar için çevresel koruyucu tampon ile donatılmıştır. 12 metre uzunluğundaki, belirgin sarı fişe sahip takılabilir güç kablosu, gerekli kablo değişikliklerini kolay, hızlı ve maliyet etkin hale getirir. Cihaz başlığındaki kablo saklama alanı, taşıma sırasında kablonun güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar, entegre depolama ise tüm önemli aksesuarları güvenli tutar. Standart olarak, iki uzun ömürlü metal emiş tüpü (her biri 0,5 m uzunluğunda), bir emiş hortumu, elektrostatik deşarjları azaltan bir antistatik kavis, sert zeminler ve halılar için bir açılabilir zemin ucu (280 mm) ve bir keçe filtre torbası dahildir.
Özellikler ve faydalar
Büyük, yuvarlak, yıkanabilir keçe malzemeden yapılmış kalıcı ana filtre sepeti.Son derece güçlü ve yoğun, filtre torbası kullanmadan daha uzun süre vakumlama yapılmasını sağlar.
Servis vermesi kolayKablo, sadece iki vida sökülerek, hızla ve kolaylıkla değiştirilebilir. Böylece zamandan ve servis maliyetlerinden tasarruf sağlanır.
Ekstra rahatlık için ayak pedalıEğilmeye gerek kalmaz
Makine üzerinde kablo muhafaza
- Güç kablosu her zaman nakliye için güvenli bir şekilde saklanır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|220 / 22
|Hava debisi (l/s)
|43
|Derecelendirilmiş performans (W)
|700
|Konteyner kapasitesi (l)
|10
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|12
|Ses seviyesi (dB(A))
|57
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|9,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|355 x 310 x 410
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Bükülme: Antistatik, hava akış regülatörlü
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 505 mm
- Emiş borularının malzemesi: Çelik, krom kaplı
- Ayarlanabilir zemin başlığı
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Motor koruyucu filtre
- Kalıcı filtre sepeti: Kumaş toz torbası
Ekipman
- Konteyner malzemesi: Plastik
- Makine üzerinde kablo muhafaza
- Geçmeli güç kablosu: Standart
Videos
Uygulama alanları
- Otel sektöründe, yemek işletmelerinde, perakende ve bina temizliğinde kullanım için idealdir.
- Sert zeminlerden halılara kadar tüm zeminlerin kapsamlı temizlik