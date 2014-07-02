KM 70/15 C
Küçük iç ve dış alanların temizliği için üretilmiş makine; saatte 2800 m² temizlik performansı, kullanım kolaylığı ve çevikliği ile dikkat çekiyor.
40 lt lik çöp haznesi. Toz filtresi ve kontrollü hava akımı sayesinde toz çıkarmadan çalışmak mümkündür. Ana fırça sağ ve sol tekerleklerin hareketiyle çalışır. Ayarlanabilir yan fırçalar süpürülen yüzeye mükemmel şekilde uyum sağlar. Muhafazası ve taşıması kolaydır. Makinenin kir haznesi kolaylıkla yerinden çıkarılabilir ve boşaltılabilir. İtme sapı kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir. Katlanabilen itme sapı sayesinde makine muhafaza edilirken az yer kaplar.
Özellikler ve faydalar
Ana rulo fırça
- Ana rulo fırça iki tekerlek tarafından tahrik edilir böylelikle sağa ve sola dönüşlerde bile mükemmel temizlik sonuçları elde edilir.
Ayarlanabilir itme kolu
- Üçlü yüksekli ayarı opsiyonu sayesinde ergonomiktir
- Katlanabilir olması depolama rahatlığı sağlar
Geniş çöp haznesi
- Ergonomik haznesi kolaylıkla çıkartılabilir ve boşaltılabilir
Faraş prensibi
- Doğrudan kir toplama için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Manuel
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|2800
|Süpürme genişliği (mm)
|480
|Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|700
|Çöp haznesi kapasitesi gros/net (l)
|42 / 20
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|20
|Kullanıma hazır ağırlık (kg)
|20
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|23,1
|Ambalaj ölçüleri (U x G x Y) (mm)
|795 / 400 / 935
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1300 / 810 / 1040
Ekipman
- Manual süpürme sürüşü
- İtme kolunu aşağıya katlayınız
- Faraş prensibi
- Dış alanlarda kullanımın
- Kapalı alanlarda kullanımın
Videos
Uygulama alanları
- Küçük parklar ve otopark alanları
- Yollar
- Otel
- Üretim alanları
- Tarımsal işletmelerde ve çiftliklerde süpürme için de uygundur