40 lt lik çöp haznesi. Toz filtresi ve kontrollü hava akımı sayesinde toz çıkarmadan çalışmak mümkündür. Ana fırça sağ ve sol tekerleklerin hareketiyle çalışır. Ayarlanabilir yan fırçalar süpürülen yüzeye mükemmel şekilde uyum sağlar. Muhafazası ve taşıması kolaydır. Makinenin kir haznesi kolaylıkla yerinden çıkarılabilir ve boşaltılabilir. İtme sapı kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir. Katlanabilen itme sapı sayesinde makine muhafaza edilirken az yer kaplar.