KM 70/20 C 2SB
Küçük alanların temizliğinde kullanılan bu mekanik makine çalı süpürgesinden çok daha hızlı ve ekonomiktir.
40 litrelik çöp haznesiyle dış mekanların kolay ve zahmetsizce temizlenmesi için tasarlanmıştır. Kontrollü hava akışı ve filtreleme sayesinde tozsuz bir süpürme işlevine sahiptir. Yan fırça yukarı kaldırılabilir. Alt fırçanın yüksekliği ayarlanabilir ve böylelikle farklı zeminlere uyum sağlayabilir. Alt fırça her iki ucundan da tahrik edilir. İki fırçası, toz filtresi, dayanıklı plastik gövdesi ile KM 70/20 C 2SB, kolay kullanım ve etkin temizlik sağlar. İtme sapı katlanabilir ve üç farklı yüksekliğe ayarlanabilir.
Özellikler ve faydalar
Ana rulo fırça
- Ana rulo fırça iki tekerlek tarafından tahrik edilir böylelikle sağa ve sola dönüşlerde bile mükemmel temizlik sonuçları elde edilir.
Ayarlanabilir itme kolu
- Üçlü yüksekli ayarı opsiyonu sayesinde ergonomiktir
- Katlanabilir olması depolama rahatlığı sağlar
Geniş çöp haznesi
- Ergonomik haznesi kolaylıkla çıkartılabilir ve boşaltılabilir
Toz filtresi
- Toz filtresi temizlik esnasında toz oluşumunu engeller
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Manuel
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|3680
|Süpürme genişliği (mm)
|480
|Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|700
|Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|920
|Çöp haznesi kapasitesi gros/net (l)
|42 / 20
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|23
|Kullanıma hazır ağırlık (kg)
|26
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|27,8
|Ambalaj ölçüleri (U x G x Y) (mm)
|795 / 400 / 935
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1300 / 765 / 1035
Scope of supply
- Toz filtre
Ekipman
- Manual süpürme sürüşü
- Ayarlanabilir ana fırça
- İtme kolunu aşağıya katlayınız
- Faraş prensibi
- Dış alanlarda kullanımın
- Kapalı alanlarda kullanımın
Uygulama alanları
- Üretim holleri, depolar ve lojistik hollerinin yanı sıra yükleme alanlarının temizliği için
- Otoparkları ve servis istasyonlarını temizlemek için
- Okul bahçeleri ve belediye çevresi gibi alanların temizliği için
- Küçük atölyeler ve tarım için de ideal