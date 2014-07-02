KM 70/20 C 2SB

Küçük alanların temizliğinde kullanılan bu mekanik makine çalı süpürgesinden çok daha hızlı ve ekonomiktir.

40 litrelik çöp haznesiyle dış mekanların kolay ve zahmetsizce temizlenmesi için tasarlanmıştır. Kontrollü hava akışı ve filtreleme sayesinde tozsuz bir süpürme işlevine sahiptir. Yan fırça yukarı kaldırılabilir. Alt fırçanın yüksekliği ayarlanabilir ve böylelikle farklı zeminlere uyum sağlayabilir. Alt fırça her iki ucundan da tahrik edilir. İki fırçası, toz filtresi, dayanıklı plastik gövdesi ile KM 70/20 C 2SB, kolay kullanım ve etkin temizlik sağlar. İtme sapı katlanabilir ve üç farklı yüksekliğe ayarlanabilir.

Özellikler ve faydalar
Ana rulo fırça
  • Ana rulo fırça iki tekerlek tarafından tahrik edilir böylelikle sağa ve sola dönüşlerde bile mükemmel temizlik sonuçları elde edilir.
Ayarlanabilir itme kolu
  • Üçlü yüksekli ayarı opsiyonu sayesinde ergonomiktir
  • Katlanabilir olması depolama rahatlığı sağlar
Geniş çöp haznesi
  • Ergonomik haznesi kolaylıkla çıkartılabilir ve boşaltılabilir
Toz filtresi
  • Toz filtresi temizlik esnasında toz oluşumunu engeller
Teknik özellikler

Teknik veriler

Yakıt Tipi Manuel
Maksimum saha performansı (m²/sa) 3680
Süpürme genişliği (mm) 480
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm) 700
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm) 920
Çöp haznesi kapasitesi gros/net (l) 42 / 20
Renk antrasit
Aksesuarlı ağırlık (kg) 23
Kullanıma hazır ağırlık (kg) 26
Ambalajlı ağırlık (kg) 27,8
Ambalaj ölçüleri (U x G x Y) (mm) 795 / 400 / 935
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1300 / 765 / 1035

Scope of supply

  • Toz filtre

Ekipman

  • Manual süpürme sürüşü
  • Ayarlanabilir ana fırça
  • İtme kolunu aşağıya katlayınız
  • Faraş prensibi
  • Dış alanlarda kullanımın
  • Kapalı alanlarda kullanımın
süpürücü KM 70/20 C 2SB
Videos
Uygulama alanları
  • Üretim holleri, depolar ve lojistik hollerinin yanı sıra yükleme alanlarının temizliği için
  • Otoparkları ve servis istasyonlarını temizlemek için
  • Okul bahçeleri ve belediye çevresi gibi alanların temizliği için
  • Küçük atölyeler ve tarım için de ideal
Aksesuarlar