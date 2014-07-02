40 litrelik çöp haznesiyle dış mekanların kolay ve zahmetsizce temizlenmesi için tasarlanmıştır. Kontrollü hava akışı ve filtreleme sayesinde tozsuz bir süpürme işlevine sahiptir. Yan fırça yukarı kaldırılabilir. Alt fırçanın yüksekliği ayarlanabilir ve böylelikle farklı zeminlere uyum sağlayabilir. Alt fırça her iki ucundan da tahrik edilir. İki fırçası, toz filtresi, dayanıklı plastik gövdesi ile KM 70/20 C 2SB, kolay kullanım ve etkin temizlik sağlar. İtme sapı katlanabilir ve üç farklı yüksekliğe ayarlanabilir.