B 300 RI binilebilir zemin temizleme makinesi, ekstra büyük rulo fırça sayesinde tek bir işlemde sert vakumlama ve süpürme sağlayan 300 RI dizel kombinasyon makinesi haline gelir. Büyük bir su deposu (300 litre) ve 1755 santimetreye kadar çalışma genişliğine sahipti. Bakım temizliği ve geniş alanların derinlemesine temizliği için idealdir. Yükseltilmiş ve konforlu sürüş konumu, çok iyi bir genel bakış sağlar. Atıkların bertaraf edilmesini kolaylaştıran yüksek hazne boşaltma ve ayrıca duvarlara ve köşelere kadar temizliği garanti eden isteğe bağlı yan fırça veya yan ovma tablası ve geniş, kavisli silecekler birinci sınıf emiş sağlar. Çelik çerçeveli sağlam makine, en zorlu işlemlerin bile tamamen zahmetsizce üstesinden gelir.