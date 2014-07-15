BD 50/40 RS Bp Pack
50cm'lik çalışma genişliği ve 40 litrelik tank kapasitesine sahiptir. Arkadan ittirmeli bir makinenin manevra kabiliyetine sahip ve aynı zamanda binicili tip bir makine kadar da hızlıdır.
Ayakta sürülebilen makine, arkadan ittirmeli bir makinenin manevra kabiliyetine sahip olup, aynı zamanda binicili tip bir makine kadar da hızlıdır. BD 50/40 RS süpermarketler, kamu binaları, sağlık ve temizlik firmaları için ideal bir makinedir. Son derece küçük dönüş yapabilen yarıçapı ile tamamen kıvrımlı ve dar alanlar bile kolayca temizlenir. Kompakt tasarımı ile güçlü bir görünüme ve muazzam bir performansa sahiptir. Sansasyonel döner emiş başlığı sayesinde dar açılı dönüşlerde bile suyun tamamının emilmesini sağlar. Ayarlanabilir eko-modu enerji tasarrufu sağlar. Çevre duyarlılığını yüksek temizlik performansı ile birleştirmiştir. Arka kapakta pil bölmesine ve şarja kolay erişilebilir.
Özellikler ve faydalar
Entegre yan fırça
- Kolay kullanım
- eco!efficiency modu zaman, enerji, su ve deterjan tasarrufu sağlar.
Otomatik doldurma opsiyonu
- Makine herhangi su kaynağından doldurulabilir. Su kaynağı, makinenin kapasitesi dolduğunda kendini otomatik olarak keser
- Bu özellik sayesinde kullanıcı, diğer işini rahatlıkla yapabilir
DS3 dozajlama sistemi
- Fazla dozajlamayı engeller. Ekstra olarak mevcuttur
Ekonomik mod
- Zaman, enerji, su ve deterjan tasarrufu sağlar
Kompakt boyutlar
- Kolay kullanım
- eco!efficiency modu zaman, enerji, su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- Mükemmel manevra kabiliyeti sayesinde geniş alan temizliği ve zaman tasarrufu
Kolay değişim
- Emiş başlıkları ve fırçalar herhangi bir alet kullanmadan kolayca takılabilir
- Vakum kolu saniyeler içinde monte edilebilir.
Eşsiz çek-pas dönüş prensibi
- Köşelerde kalan her damla suyun emişi için
Kolay manevra
- Mükemmel manevra kabiliyeti sayesinde geniş alan temizliği ve zaman tasarrufu
Kompakt boyutlar
Kompakt tasarım
- Kolay taşıma ve depolama için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Akü
|Sürüş tahrik sistemi
|Çekiş Motoru
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|510
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|691
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|40 / 40
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|2200
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|2000
|Akü tipi
|Bakım gerektirmeyen
|Akü (V/Ah)
|36 / 76
|Akü çalışma süresi (sa)
|max. 2,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|180
|Fırça temas basıncı (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Su tüketimi (l/dk)
|1,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|60
|Motor değerleri (W)
|max. 1080
|İzin verilen toplam ağırlık (kg)
|330
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Scope of supply
- Disk fırça: 1 Parça(lar)
- Kavisli emiş başlığı
- Akü ve şarj cihazı monte edilmiştir
Ekipman
- Yürüyüş motoru
- Otomatik su keser
- Solenoit valf
- 2 tank sistemi