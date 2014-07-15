Ayakta sürülebilen makine, arkadan ittirmeli bir makinenin manevra kabiliyetine sahip olup, aynı zamanda binicili tip bir makine kadar da hızlıdır. BD 50/40 RS süpermarketler, kamu binaları, sağlık ve temizlik firmaları için ideal bir makinedir. Son derece küçük dönüş yapabilen yarıçapı ile tamamen kıvrımlı ve dar alanlar bile kolayca temizlenir. Kompakt tasarımı ile güçlü bir görünüme ve muazzam bir performansa sahiptir. Sansasyonel döner emiş başlığı sayesinde dar açılı dönüşlerde bile suyun tamamının emilmesini sağlar. Ayarlanabilir eko-modu enerji tasarrufu sağlar. Çevre duyarlılığını yüksek temizlik performansı ile birleştirmiştir. Arka kapakta pil bölmesine ve şarja kolay erişilebilir.