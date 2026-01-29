BDS 43/150 C Classic Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi
BDS 43/150 C Classic, çeşitli zemin temizleme uygulamaları için çok sağlam bir tek diskli makinedir. Bakım gerektirmeyen planet taşıyıcı ve güçlü 1.500 watt motor ile.
Çok sağlam tek diskli makinemiz BDS 43/150 C Classic, mükemmel bir fiyat-performans oranı sunar ve kapsamlı zemin temizliği için çok yönlüdür. Güçlü 1.500 watt motoru ile hem sert ve esnek zeminler hem de tekstil kaplamaların yanı sıra aşınmış parke zeminlerin zımparalanması için de uygundur. Çalışma genişliği 430 mm ile bina temizliği alanındaki çoğu uygulama için idealdir ve dayanıklı metal dişlilerden yapılmış bakım gerektirmeyen planet taşıyıcı, uzun bir kullanım ömrü ve kayış dişlisine kıyasla çok daha az aşınma ve daha düşük bakım maliyetleri sağlar. Teslimata bir ped tahrik panosu da dahildir.
Özellikler ve faydalar
Güçlü motorEkstra sağlam ve dayanıklı dizayn Çok sayıda uygulama için güçlü. Düşük işletme ve servis maliyetleri.
Sağlam fırça haznesiDayanıklı metal dişli çarklardan yapılmıştır. Kayış dişlisine kıyasla daha düşük aşınma ve yıpranma ve bakım maliyetleri. Geleneksel bir kayış dişlisinden daha yüksek tork. Sessiz, dayanıklı ve bakım gerektirmez.
Kolay kullanımRahat ve kullanımı kolay Mükemmel denge ve sessiz operasyon
Entegre güç çıkışı
- Tozu azaltan bir emme ünitesine bağlantı için.
- Temizleme performansını artırır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Elektrik soketi sabitleyici
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|430
|Çalışma yüksekliği (mm)
|90
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|150
|Fırça temas basıncı (kg)
|43
|Ses seviyesi (dB(A))
|66
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|44,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|940 x 430 x 1105
Scope of supply
- Elektronik hareket kartı
Ekipman
- İsteğe bağlı tank: 10 l
- Elektrik soketi sabitleyici
Videos
Uygulama alanları
- Kamu binalarında veya ofislerde kullanılmak üzere bina hizmeti yüklenicileri için mükemmeldir.
- Sert zeminlerden halılara kadar tüm zeminlerin kapsamlı temizlik