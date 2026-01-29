Çok sağlam tek diskli makinemiz BDS 43/150 C Classic, mükemmel bir fiyat-performans oranı sunar ve kapsamlı zemin temizliği için çok yönlüdür. Güçlü 1.500 watt motoru ile hem sert ve esnek zeminler hem de tekstil kaplamaların yanı sıra aşınmış parke zeminlerin zımparalanması için de uygundur. Çalışma genişliği 430 mm ile bina temizliği alanındaki çoğu uygulama için idealdir ve dayanıklı metal dişlilerden yapılmış bakım gerektirmeyen planet taşıyıcı, uzun bir kullanım ömrü ve kayış dişlisine kıyasla çok daha az aşınma ve daha düşük bakım maliyetleri sağlar. Teslimata bir ped tahrik panosu da dahildir.