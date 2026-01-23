BD 38/12 C
Hafif, sessiz ve çevik. Yeni BD 38/12 zemin bakım otomatı; disk fırçası, yüksek performans lityum-iyon aküsü ve eco!efficiency (ekoverimlilik) modu ile oldukça kullanışlıdır.
Yüksek manevra kabiliyetine sahip, kullanımı kolay ve rahat yeni BD 38/12 zemin bakım otomatı, yüksek performans ve verimliliği bir arada sunuyor. 38 cm disk fırça, bakım gerektirmeyen ve kolay şarj edilebilen güçlü lityum-iyon akü ile donatılmıştır. eco!efficiency (eko verimlilik) modu ile enerji kullanımını azaltarak %40 oranında enerji tasarrufu sağlar. Sınıfındaki diğer makinelerden %35 oranında daha hafif olan BD 38/12, bu sayede kolay taşınabilir ve hareket edebilir.
Özellikler ve faydalar
Yüksek performanslı lityum-iyon akü
- Geleneksel akülere göre üç kata kadar daha uzun ömürlü
- Hızlı dolum (3 saatte tam, 1 saatte yarım dolum)
- Geçici ve kısmi şarj yapılabilir
Yüksek performanslı dahili şarj
- Dahili şarj cihazı sayesinde her daim şarj edilebilir
- Üç saat içinde tam şarj veya bir saat içinde yarım şarj yapılabilir. (İstediğiniz zaman ara şarj yapabilirsiniz.)
- Şarj cihazı otomatik olarak kendini kapatır. Bekleme modundayken enerji tüketimi yoktur.
Çok düşük makine ağırlığı
- Muadillerinden %35 daha hafif
- Merdiven ve basamaklarda rahatlıkla taşınabilir.
- Manevrası kolaydır ve araçlar içinde basit bir şekilde taşınabilir.
Güvenli disk teknolojisi
- Düz yer kaplamalarında çok iyi temizlik etkisi.
- Fırçalar ve pedler ile kullanıma uygun.
- Fırça dahildir.
Emiş çubuğu hemen fırçanın arkasındadır
- Optimum emiş – köşelerde dahi.
- Ayak pedalı kullanılarak kolay yükseltme.
Kompakt boyutlar
- Duvardan 90° açıyla sürüş mümkündür
- Cihazda herhangi bir çıkıntı yoktur.
- Taşıması kolaydır.
Katlanabilir tutma kolu
- Kompakt depolama
- Küçük araçlarda bile kolay taşınma
Yüksekliği tutma kolu üzerinden ayarlanabilir
- Farklı operatör boyutları için ergonomik olarak ayarlanabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Akü
|Sürüş tahrik sistemi
|Fırça dönüşüyle ilerleme
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|380
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|480
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|12 / 12
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|1520
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|1140
|Akü tipi
|Li-Ion
|Akü (V/Ah)
|25,2 / 21
|Akü çalışma süresi (sa)
|max. 1,5
|Batarya şarj süresi (sa)
|approx. 2,7
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|180
|Fırça temas basıncı (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Koridor dönüş genişliği (mm)
|1050
|Su tüketimi (l/dk)
|1
|Ses seviyesi (dB(A))
|65
|Motor değerleri (W)
|500
|Renk
|antrasit
|İzin verilen toplam ağırlık (kg)
|48
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|36
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|995 x 495 x 1090
Scope of supply
- Disk fırça: 1 Parça(lar)
- Akü ve şarj cihazı monte edilmiştir
- Taşıma Tekerlekleri
- Kavisli emiş başlığı
Ekipman
- 2 tank sistemi