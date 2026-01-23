Yüksek manevra kabiliyetine sahip, kullanımı kolay ve rahat yeni BD 38/12 zemin bakım otomatı, yüksek performans ve verimliliği bir arada sunuyor. 38 cm disk fırça, bakım gerektirmeyen ve kolay şarj edilebilen güçlü lityum-iyon akü ile donatılmıştır. eco!efficiency (eko verimlilik) modu ile enerji kullanımını azaltarak %40 oranında enerji tasarrufu sağlar. Sınıfındaki diğer makinelerden %35 oranında daha hafif olan BD 38/12, bu sayede kolay taşınabilir ve hareket edebilir.