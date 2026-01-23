BD 38/12 C

Hafif, sessiz ve çevik. Yeni BD 38/12 zemin bakım otomatı; disk fırçası, yüksek performans lityum-iyon aküsü ve eco!efficiency (ekoverimlilik) modu ile oldukça kullanışlıdır.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip, kullanımı kolay ve rahat yeni BD 38/12 zemin bakım otomatı, yüksek performans ve verimliliği bir arada sunuyor. 38 cm disk fırça, bakım gerektirmeyen ve kolay şarj edilebilen güçlü lityum-iyon akü ile donatılmıştır. eco!efficiency (eko verimlilik) modu ile enerji kullanımını azaltarak %40 oranında enerji tasarrufu sağlar. Sınıfındaki diğer makinelerden %35 oranında daha hafif olan BD 38/12, bu sayede kolay taşınabilir ve hareket edebilir.

Özellikler ve faydalar
Yüksek performanslı lityum-iyon akü
  • Geleneksel akülere göre üç kata kadar daha uzun ömürlü
  • Hızlı dolum (3 saatte tam, 1 saatte yarım dolum)
  • Geçici ve kısmi şarj yapılabilir
Yüksek performanslı dahili şarj
  • Dahili şarj cihazı sayesinde her daim şarj edilebilir
  • Üç saat içinde tam şarj veya bir saat içinde yarım şarj yapılabilir. (İstediğiniz zaman ara şarj yapabilirsiniz.)
  • Şarj cihazı otomatik olarak kendini kapatır. Bekleme modundayken enerji tüketimi yoktur.
Çok düşük makine ağırlığı
  • Muadillerinden %35 daha hafif
  • Merdiven ve basamaklarda rahatlıkla taşınabilir.
  • Manevrası kolaydır ve araçlar içinde basit bir şekilde taşınabilir.
Güvenli disk teknolojisi
  • Düz yer kaplamalarında çok iyi temizlik etkisi.
  • Fırçalar ve pedler ile kullanıma uygun.
  • Fırça dahildir.
Emiş çubuğu hemen fırçanın arkasındadır
  • Optimum emiş – köşelerde dahi.
  • Ayak pedalı kullanılarak kolay yükseltme.
Kompakt boyutlar
  • Duvardan 90° açıyla sürüş mümkündür
  • Cihazda herhangi bir çıkıntı yoktur.
  • Taşıması kolaydır.
Katlanabilir tutma kolu
  • Kompakt depolama
  • Küçük araçlarda bile kolay taşınma
Yüksekliği tutma kolu üzerinden ayarlanabilir
  • Farklı operatör boyutları için ergonomik olarak ayarlanabilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Yakıt Tipi Akü
Sürüş tahrik sistemi Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm) 380
Çalışma genişliği, vakum (mm) 480
Temiz / Kirli su tankı (l) 12 / 12
Saha performansı (teorik) (m²/sa) 1520
Saha performansı (uygulama) (m²/sa) 1140
Akü tipi Li-Ion
Akü (V/Ah) 25,2 / 21
Akü çalışma süresi (sa) max. 1,5
Batarya şarj süresi (sa) approx. 2,7
Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Fırça dönüş hızı (rpm) 180
Fırça temas basıncı (g/cm²/kg) 25 - 30 / 16 - 20
Koridor dönüş genişliği (mm) 1050
Su tüketimi (l/dk) 1
Ses seviyesi (dB(A)) 65
Motor değerleri (W) 500
Renk antrasit
İzin verilen toplam ağırlık (kg) 48
Aksesuarsız ağırlık (kg) 36
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 995 x 495 x 1090

Scope of supply

  • Disk fırça: 1 Parça(lar)
  • Akü ve şarj cihazı monte edilmiştir
  • Taşıma Tekerlekleri
  • Kavisli emiş başlığı

Ekipman

  • 2 tank sistemi
Yıkayıcı kurutucu BD 38/12 C
Yıkayıcı kurutucu BD 38/12 C
Yıkayıcı kurutucu BD 38/12 C
Yıkayıcı kurutucu BD 38/12 C
Yıkayıcı kurutucu BD 38/12 C
Yıkayıcı kurutucu BD 38/12 C
Yıkayıcı kurutucu BD 38/12 C
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri