BR 30/1 C Bp Pack S Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi

Kärcher mikrofiber silindir teknolojisine sahip kompakt BR 30/1 C Bp Pack akülü zemin temizleme makinesi küçük alanların hijyenik bakım temizliği ve zemin dezenfeksiyonu için idealdir.

Yeni, ultra kompakt BR 30/1 C Bp Pack akülü zemin temizleme makinesi fayanslar ve zemin kaplamaları dahil her tür sert zeminin hijyenik temizliği için ideal seçimdir. Manuel zemin temizliği ile karşılaştırıldığında, mikrofiber rulo teknolojisi yüzde 20'ye kadar daha iyi temizlik sonuçları ve yüzde 60'a kadar daha hızlı kuruma süresi sağlar. Yüksek performanslı 18 volt lityum iyon pille çalışan BR 30/1 C Bp Pack, ofisler, mağazalar, tıbbi uygulamalar, resepsiyonlar, oteller ve restoranlardaki daha küçük alanların bakım temizliği için ideal çözümdür. Hatta kantinlerde, okullarda ve hastanelerde bile kullanılabilir.

Özellikler ve faydalar
Yıkayıcı kurutucu BR 30/1 C Bp Pack S Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi: Mükemmel temizlik sonuçları
Mükemmel temizlik sonuçları
Manuel zemin temizliğe göre %20'ye kadar daha iyi sonuç sağlar Kirli su, temizlik maddeleri, kaba kir ve kılların iyice alınmasına yardımcı olur. Temizlik kalitesini ve hijyen seviyesini artırır.
Yıkayıcı kurutucu BR 30/1 C Bp Pack S Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi: Hızlı kuruma süresi
Hızlı kuruma süresi
Manuel zemin temizliğine göre %60'a kadar daha hızlı kuruma süresi sağlar. Kısa kuruma süreleri, ıslak zeminlerin kayma riskini azaltır. Daha kısa temizleme süreleri, daha yüksek üretkenlik ve daha düşük maliyetler anlamına gelir.
Yıkayıcı kurutucu BR 30/1 C Bp Pack S Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi: Yüksek düzeyde hijyen
Yüksek düzeyde hijyen
Kirli su, temizlik maddeleri, kaba kir ve kılların iyice alınmasına yardımcı olur. İşyerinde daha fazla güvenlik için hijyenik temizleme işlemi. Daha düşük çapraz bulaşma ve patojen bulaşma riski.
Park destekleri ile park pozisyonu
  • Park konumundayken mikrofiberpedler ve zemin arasında temas yok.
  • Çabuk kuruyan mikrofiberpedler
Lityum iyon akü
  • 18 V batarya platformundaki Karcherin diğer bataryalı ürünleriyle uyumludur
  • Uzun kullanım ömrü ve çalışma süresi, kısa şarj süreleri, ara şarj özelliği.
  • Elektrik ile çalışan makinelerden %25'e kadar daha üretken.
Saç toplama tarağı ile entegre ön süpürme işlevi
  • Toz alma ve vakumla temizleme ihtiyacını azaltır ve hatta ortadan kaldırır.
  • Temizleme süresini %50'ye kadar azaltır.
  • Toplam işletme maliyetlerini ve temizlik maliyetlerini %50'ye kadar azaltır.
Kompakt, ekstra sağlam tasarım
  • Metalden yapılmış yüksek kaliteli, dayanıklı bileşenler.
  • Yüksek performans ve düşük bakım maliyetleri
RM 732 Dezenfektan Temizleyici kullanılarak zemin dezenfeksiyonu için uygundur
  • SARS-CoV-2 dahil olmak üzere patojenlerin bulaşmasını azaltır ve hatta önler.
  • Hijyenik temiz bir ortam yaratır.
  • İşyerinde yüksek hijyen standardı, hastalıkla ilgili devamsızlıklar nedeniyle kaybedilen günlerin sayısını azaltır.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Yakıt Tipi Akü
Sürüş tahrik sistemi Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm) 300
Temiz / Kirli su tankı (l) 1 / 0,7
Saha performansı (teorik) (m²/sa) 200
Batarya türü Çıkarılabilir lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 18
Kapasite (Ah) 2,5
Gereken akü sayısı (Parça(lar)) 1
Pil şarjı başına performans (m²) max. 150 (2,5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) max. 45
Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk) 44 / 70
Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Fırça dönüş hızı (rpm) 500 - 650
Fırça temas basıncı (g/cm²) 40
Su tüketimi (ml/dk) 30
Ses seviyesi (dB(A)) max. 55
Motor değerleri (W) 70
İzin verilen toplam ağırlık (kg) 11
Renk antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg) 6,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 340 x 305 x 1200

Scope of supply

  • Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
  • Mikrofiber ped: 1 Parça(lar)

Ekipman

  • 2 tank sistemi
Videos
Uygulama alanları
  • Ofisler, tıbbi uygulamalar, resepsiyon alanları, oteller ve restoranlar için ideal çözüm
  • Kantinlerde, okullarda ve hastanelerde zemin temizliği için uygundur
  • Ofisler, perakende kuruluşları, oteller, kantinler, muayenehaneler ve hukuk firmaları, hastaneler ve okullar için ideal
Aksesuarlar