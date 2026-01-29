Yeni, ultra kompakt BR 30/1 C Bp Pack akülü zemin temizleme makinesi fayanslar ve zemin kaplamaları dahil her tür sert zeminin hijyenik temizliği için ideal seçimdir. Manuel zemin temizliği ile karşılaştırıldığında, mikrofiber rulo teknolojisi yüzde 20'ye kadar daha iyi temizlik sonuçları ve yüzde 60'a kadar daha hızlı kuruma süresi sağlar. Yüksek performanslı 18 volt lityum iyon pille çalışan BR 30/1 C Bp Pack, ofisler, mağazalar, tıbbi uygulamalar, resepsiyonlar, oteller ve restoranlardaki daha küçük alanların bakım temizliği için ideal çözümdür. Hatta kantinlerde, okullarda ve hastanelerde bile kullanılabilir.