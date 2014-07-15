Kompakt ve esnek zemin temizleme makinesi, birçok uygulama için kullanılabilir. Ergonomik olarak tasarlanmış makinenin tankları kolayca çıkartılabilir.Temiz su tankı rahatça doldurulabilir. Fırçalar ve emiş lastikleri herhangi bir alet olmaksızın birkaç saniye içinde değiştirilebilir. Advance sürümünde ek taşıma tekerlekleri ve fırça temas basıncı ayarı ile donatılmıştır.