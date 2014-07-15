BR 40/10 C ADV Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi
BR 400'ün gelişmiş modeli olan BR 40/10, sınıfının en ekonomik makinesi olarak sunuluyor. Kompakt ve güçlü makine 400 mm çalışma genişliği ve 10+10 litrelik bir tank hacmine sahiptir.
Kompakt ve esnek zemin temizleme makinesi, birçok uygulama için kullanılabilir. Ergonomik olarak tasarlanmış makinenin tankları kolayca çıkartılabilir.Temiz su tankı rahatça doldurulabilir. Fırçalar ve emiş lastikleri herhangi bir alet olmaksızın birkaç saniye içinde değiştirilebilir. Advance sürümünde ek taşıma tekerlekleri ve fırça temas basıncı ayarı ile donatılmıştır.
Özellikler ve faydalar
Güçlü ve hızlı
- Yüksek temas basınçlı, yüksek hızlı iki rulo fırça
- İki emiş lastiği suyu ileri ve geri olarak emer.
- Yüzey hemen tekrar kullanıma açılır
Kolay erişim
- Mobilyaların altına kolaylıkla erişir.
- Tutma kolu iki yönde kullanılabilir
- Çıkarılabilir su tankları
Uzun servis ömrü
- Emiş lastiği ve fırça herhangi bir alet kullanmaya gerek olmadan kolaylıkla değiştirilebilir.
- Su dağıtım şeridi kolaylıkla çıkarılıp temizlenebilir.
- Tüm elektrikli bileşenlere kolaylıkla ve hızlıca erişilebilir.
Ergonomik tutma kolu
- Daha kolay kullanım için
- Entegre su akış ve fırça kontrolü
- Taşıma ve muhafaza için ideal
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Elektrik soketi sabitleyici
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|400
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|400
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|10 / 10
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|400
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|300
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|1100
|Fırça temas basıncı (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Su tüketimi (l/dk)
|1
|Ses seviyesi (dB(A))
|max. 75
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50
|Motor değerleri (W)
|max. 2300
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|35,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|520 x 470 x 1150
Scope of supply
- Mikrofiber ped: 2 Parça(lar)
- Taşıma Tekerlekleri
- 2 düz emiş başlığı: 1 Parça(lar)
Ekipman
- 2 tank sistemi
- Elektrik soketi sabitleyici
- Ayarlanabilir temas basıncı