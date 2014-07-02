Grundreiniger für Hartflächen RM 533, 1l
Zur gründlichen Entfernung alter Pflegeschichten und hartnäckiger Verschmutzungen auf Stein, Linoleum, PVC. Optimales Glanzergebnis durch anschließende Verwendung von Kärcher Pflegeprodukten. Auch anwendbar bei normalen Verschmutzungen auf versiegeltem Parkett und Kork. Hinweis: Nicht geeignet für unversiegelte Holzoberflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|1
|Verpackungseinheit (Stück)
|6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|90 x 90 x 215
Eigenschaften
- Gründliche Reinigung
- Entfernt alte Pflegeschichten
- Entfernt hartnäckigen Schmutz
- Basis für neue Pflegeschicht
- Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
- Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- Made in Germany
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Achtung
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P406 In korrosionsbeständigem Behälter/ Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren.
Anwendungsgebiete
- Steinböden
- Linoleumböden
- PVC-Böden