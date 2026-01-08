Die perfekte Wahl für Gebäudereiniger zur Grundreinigung stumpfer und glanzloser kalkhaltiger Böden aus beispielsweise Marmor, Terrazzo oder Betonwerkstein: das pulverförmige FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel RM 775 von Kärcher. Das stark saure Mittel zur Nasskristallisation löst das gebundene Calciumcarbonat der Oberflächenschicht. Im Zusammenspiel mit der Einscheibenmaschine, kommt es so zu einer chemischen und mechanischen Verdichtung sowie anschließenden Aushärtung der Oberfläche. Der nun wieder hochglänzende Boden wird so insgesamt härter und strapazierfähiger. Zudem reduziert der Kristallisator Wiederanschmutzungen und erleichtert die folgenden Unterhaltsreinigungen.