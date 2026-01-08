Boden

Dank ihres hohen Wirkungsgrads ermöglichen Kärcher FloorPro-Reinigungsmittel eine kraftschonende und zeitsparende Bodenreinigung. Reinigungsgeräte und Oberflächen werden dabei optimal geschützt.

Kärcher Fleckentfernung

Fleckentfernung

Kärcher Unterhaltsreiniger

Unterhaltsreiniger

universell einsetzbar; zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen harten und elastischen Böden; extrem sparsam; streifenfreie Reinigung; besonders schaumarm; löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen; trocknet schnell

Kärcher Unterhaltspflege

Unterhaltspflege

kraftvoll; zur Unterhaltspflege aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden; schaumarm; trocknet streifenfrei; reinigungsaktiv; rutschhemmender und schmutzabweisender Pflegefilm; einfach aufpolierbar; abriebfest; strahlender Hochglanz

Kärcher Zwischenreinigung und -pflege / Spray Cleaner

Zwischenreinigung und -pflege / Spray Cleaner

Reinigung und Pflege in einem; entfernt Absatz- und Begehspuren; erzeugt mit hoher Deckkraft Pflegefilm: rutschhemmend; schmutzabweisend; abriebfest

Kärcher Grundreiniger

Grundreiniger

kraftvolle Grundreinigung; starke Verschmutzungen; entfernt selbst hartnäckige Rückstände; hocheffizient; leichtes Entfernen von Wachs, etc.; schaumarm; umweltschonend; frische Duftnote

Kärcher Pflegemittel

Pflegemittel

Mittel zur Pflege und Schutz von harten und elastischen Bodenbelägen; augezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit; erhöhte Beständigkeit; rutschhemmend, schmutzabweisend, abriebfest; der Boden ist härter und strapazierfähiger

Kärcher Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel

Für die gezielte Desinfektion von zuvor gereinigten Flächen und Geräten.

Kärcher Desinfektionsreiniger

Desinfektionsreiniger

Für die Reinigung und Desinfektion von Geräten, Arbeitsflächen und Fußböden in nur einem Arbeitsgang.

