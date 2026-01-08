Boden
Dank ihres hohen Wirkungsgrads ermöglichen Kärcher FloorPro-Reinigungsmittel eine kraftschonende und zeitsparende Bodenreinigung. Reinigungsgeräte und Oberflächen werden dabei optimal geschützt.
Fleckentfernung
Unterhaltsreiniger
universell einsetzbar; zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen harten und elastischen Böden; extrem sparsam; streifenfreie Reinigung; besonders schaumarm; löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen; trocknet schnell
Unterhaltspflege
kraftvoll; zur Unterhaltspflege aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden; schaumarm; trocknet streifenfrei; reinigungsaktiv; rutschhemmender und schmutzabweisender Pflegefilm; einfach aufpolierbar; abriebfest; strahlender Hochglanz
Zwischenreinigung und -pflege / Spray Cleaner
Reinigung und Pflege in einem; entfernt Absatz- und Begehspuren; erzeugt mit hoher Deckkraft Pflegefilm: rutschhemmend; schmutzabweisend; abriebfest
Grundreiniger
kraftvolle Grundreinigung; starke Verschmutzungen; entfernt selbst hartnäckige Rückstände; hocheffizient; leichtes Entfernen von Wachs, etc.; schaumarm; umweltschonend; frische Duftnote
Pflegemittel
Mittel zur Pflege und Schutz von harten und elastischen Bodenbelägen; augezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit; erhöhte Beständigkeit; rutschhemmend, schmutzabweisend, abriebfest; der Boden ist härter und strapazierfähiger
Desinfektionsmittel
Für die gezielte Desinfektion von zuvor gereinigten Flächen und Geräten.
Desinfektionsreiniger
Für die Reinigung und Desinfektion von Geräten, Arbeitsflächen und Fußböden in nur einem Arbeitsgang.