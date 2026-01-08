Ideal für die Zwischenreinigung kalkhaltiger Böden mit Einscheibenmaschine und Sprayer: das flüssige FloorPro Kristallisationsmittel RM 749 von Kärcher. Das stark saure Mittel zur Trockenkristallisation löst das gebundene Calciumcarbonat der Oberflächenschicht von Böden aus zum Beispiel Marmor, Terrazzo oder Betonwerkstein. Im Zusammenspiel mit der maschinellen Bodenreinigungsmaschine kommt es so zu einer chemischen und mechanischen Verdichtung sowie anschließenden Aushärtung der Oberfläche. Aus stumpfen und matten werden glänzende Böden, die zudem härter und strapazierfähiger sind. Die Wiederanschmutzung wird verringert und folglich die Unterhaltsreinigung erleichtert.