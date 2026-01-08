Eignet sich für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden und punktet mit seiner materialschonenden und pflegenden Formulierung auf Seifenbasis: die FloorPro Wischpflege RM 746 von Kärcher. Der neutrale Unterhaltsreiniger ist sowohl manuell als auch maschinell einsetzbar und hierzu besonders schaumarm eingestellt – für eine effiziente Nutzung des Tankvolumens von Scheuersaugmaschinen. Durch den Verzicht auf Lösungsmittel reinigt und pflegt er auch empfindliche Gummi- oder PVC-Böden. Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen werden wirkungsvoll beseitigt, zurück bleiben ein rutschhemmender und schmutzabweisender Pflegefilm sowie ein frischer, angenehmer Duft. Bei Bedarf ist der Pflegefilm mit einer Einscheibenmaschine mühelos bis auf strahlenden Hochglanz aufpolierbar.