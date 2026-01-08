Zur maschinellen Zwischenreinigung von beschichteten, lösungsmittelempfindlichen Böden, wie beispielsweise Linoleum-, Gummi- oder PVC-Böden, entwickelter FloorPro Spray Cleaner RM 748 von Kärcher. Der gebrauchsfertige, wachsbasierte Reiniger wird mittels einer Einscheibenmaschine aufgebracht, beseitigt übliche Spuren durch Begehung, repariert und frischt die Oberfläche auf. Darüber hinaus wirkt er durch seine spezielle Formulierung rutschhemmend und erhöht so die Sicherheit.