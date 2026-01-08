FloorPro Spray Cleaner RM 748, 10l
Rutschhemmende Sprühemulsion auf Wachsbasis für alle beschichteten Hartflächen. Repariert und frischt beschichtete Böden auf und beseitigt zudem unerwünschte Absatz- und Begehspuren.
Zur maschinellen Zwischenreinigung von beschichteten, lösungsmittelempfindlichen Böden, wie beispielsweise Linoleum-, Gummi- oder PVC-Böden, entwickelter FloorPro Spray Cleaner RM 748 von Kärcher. Der gebrauchsfertige, wachsbasierte Reiniger wird mittels einer Einscheibenmaschine aufgebracht, beseitigt übliche Spuren durch Begehung, repariert und frischt die Oberfläche auf. Darüber hinaus wirkt er durch seine spezielle Formulierung rutschhemmend und erhöht so die Sicherheit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|8,5
|Gewicht (kg)
|10
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Bodenbeschichtung