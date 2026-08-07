Jet pipe TR 600mm with package, 600 Millimetre

Rotating Classic spray lance with ergonomic handle bowls in a robust and high-quality stainless steel design. Also suitable for Kärcher hot water high-pressure cleaners.

Specifications

Technical data

Length (Millimetre) 600
Temperature (Celsius) Maximum 155
Connecting thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (Kilogram) 0.761