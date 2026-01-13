SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
Das gewünschte Produkt ist nicht in unserem aktuellen Sortiment. Zubehöre, Reinigungsmittel und Betriebsanleitungen sind jedoch noch verfügbar.> Zum aktuellen Sortiment wechseln.
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Zubehör
Fragen zum SensoTimer ST6 eco!ogic
Allgemeine Informationen
Sensor
Funktionen
Fehlerbehebung
Aufbewahrung im Winter
Ersatzteile
AUSZEICHNUNGEN
Auszeichnung von "selbst ist der Mann"
Die Zeitschrift "selbst ist der Mann" bewertet den SensoTimer ST6 eco!ogic mit der Note "sehr gut".
"Plus X Award" und "Produkt des Jahres 2016/2017"
Der SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic wurde mit dem Plus X Award ausgezeichnet. Er erzielte die höchste Bewertung mit sechs Auszeichnungskategorien (Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität, Ökologie) und außerdem das Gütesiegel „Bestes Produkt des Jahres 2016/2017“.