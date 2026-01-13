Mit der eco!ogic Funktion kann die Bewässerung um 1 – 7 Tage verzögert werden. So kann zusätzlich Wasser gespart und die Wurzelbildung der Pflanzen stimuliert werden.

Steht die Einstellung auf [ -d ] ist die Funktion ausgeschaltet und die Bewässerung startet sobald die gemessene Bodenfeuchte unter die eingestellte Auslöseschwelle sinkt.

Wird die Funktion aktiviert, verschiebt sich die Bewässerung um die eingestellte Zeit.

Beispiel für eine zweitägige Verzögerung:

Angenommen die eingestellte Bewässerung würde bei Unterschreitung des Feuchtigkeitswertes am Montag um 8.00 Uhr starten. Hat es bis dahin nicht geregnet und es wurde eine Verzögerung von 2 Tagen eingestellt, startet die Bewässerung demnach erst am Mittwoch um 8.00 Uhr. Wenn es zwischenzeitlich doch geregnet hat und der Boden feucht genug ist, würde die Bewässerung bei Unterschreitung des Feuchtigkeitswertes erst wieder zum nächsteingestellten Zeitpunkt starten. Dieser Zeitpunkt verschiebt sich durch die eingestellte Verzögerung wiederum um 2 Tage.