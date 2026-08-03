Boquilla de aspiración estrecha de 170 mm (amarilla) para WV 6

Idónea para ventanas con travesaños gracias a su ancho de 170 milímetros: la boquilla aspiradora estrecha para el WV 6, para superficies acristaladas pequeñas.

Cuando otras boquillas aspiradoras simplemente resultan demasiado grandes, la boquilla aspiradora estrecha para el WV 6 no tiene rival. Gracias a su ancho de 170 milímetros, limpia de manera fiable y sin esfuerzo las ventanas con travesaños y otras superficies acristaladas pequeñas.

Características y ventajas
Labio de silicona largo
  • El labio de silicona largo hace la limpiadora de cristales aún más flexible y permite aspirar hasta el suelo de una sola pasada.
Forma estrecha
  • Apto para superficies pequeñas.
De fácil sustitución
  • Las boquillas aspiradoras se cambian con facilidad.
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color amarillo
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 172 x 98 x 41
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Ventana con travesaños
  • Superficies lisas
  • Espejos
  • Baldosas
Accesorios