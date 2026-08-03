Boquilla de aspiración estrecha de 170 mm (amarilla) para WV 6
Idónea para ventanas con travesaños gracias a su ancho de 170 milímetros: la boquilla aspiradora estrecha para el WV 6, para superficies acristaladas pequeñas.
Cuando otras boquillas aspiradoras simplemente resultan demasiado grandes, la boquilla aspiradora estrecha para el WV 6 no tiene rival. Gracias a su ancho de 170 milímetros, limpia de manera fiable y sin esfuerzo las ventanas con travesaños y otras superficies acristaladas pequeñas.
Características y ventajas
Labio de silicona largo
- El labio de silicona largo hace la limpiadora de cristales aún más flexible y permite aspirar hasta el suelo de una sola pasada.
Forma estrecha
- Apto para superficies pequeñas.
De fácil sustitución
- Las boquillas aspiradoras se cambian con facilidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|172 x 98 x 41
Campos de aplicación
- Ventana con travesaños
- Superficies lisas
- Espejos
- Baldosas