Boquilla para limpieza de ventanas
Boquilla para limpieza de ventanas para limpiar de forma especialmente fácil y en profundidad cristales, ventanas o espejos con la limpiadora de vapor.
Con la Boquilla para limpieza de ventanas se pueden limpiar fácilmente las superficies de cristal con la limpiadora de vapor sin dejar marcas. Esto no solo amplía el ámbito de uso de las limpiadoras de vapor de Kärcher, sino que deja ventanas y espejos perfectamente limpios.
Características y ventajas
Labio de secado de alta calidad
- Limpieza sin marcas de cristal, ventanas y espejos, la humedad y la suciedad disuelta se eliminan de manera óptima.
Orificios de emisión de vapor en la boquilla
- El vidrio se evapora homogéneamente, lo cual contribuye a una eliminación de la suciedad óptima.
Diseño pequeño y ligero
- Manejo especialmente sencillo para un resultado de limpieza en profundidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|255 x 43 x 130
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
Accesorios
RECAMBIOS Boquilla para limpieza de ventanas
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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