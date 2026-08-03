Cable perimetral
Indica al robot cortacésped por dónde ir: el cable perimetral de 150 metros de longitud asegura un recorrido seguro por la superficie del jardín.
Defina con precisión mediante el cable perimetral de 150 metros de longitud la superficie de jardín que se debe cortar. El robot cortacésped se puede desplazar sin problema dentro del área delimitada por el cable perimetral.
Características y ventajas
Define la superficie de jardín que se debe cortar
- El fiable recorrido dentro del área delimitada por el cable evita que el robot cortacésped se salga del jardín.
- Tras unas semanas, desaparece de forma inadvertida bajo el césped.
Las superficies se pueden ajustar y agrandar según se desee
Guía directamente al robot cortacésped hacia la estación de carga
Se puede colocar bajo tierra: concretamente hasta 10 centímetros bajo la superficie del césped
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud del cable (m)
|150
|Peso (kg)
|1,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|190 x 190 x 55
Campos de aplicación
- Césped