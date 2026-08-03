El kit para la limpieza interior de vehículos perfeccionado de Kärcher convence con una limpieza integral: con el cepillo para polvo y el acoplamiento de boquilla especial, la limpieza del espacio interior completo del vehículo deja de ser una ardua labor para convertirse en una tarea simple. La manguera flexible y regulable en longitud permite la máxima manejabilidad y comodidad, incluso las grietas más diminutas y los puntos de difícil acceso se limpian sin esfuerzo. Permite limpiar en profundidad todas las superficies tapizadas, alfombrillas, además de salpicadero, consola central y maletero, convirtiendo el vehículo en una zona de bienestar totalmente limpia.