Car cleaning kit
El kit para la limpieza interior de vehículos, de cómodo manejo, incluye un cepillo para polvo, una boquilla especial y una manguera flexible para la cómoda limpieza de todo el interior del vehículo. Salpicadero, asientos de automóviles, superficies textiles o alfombrillas: no queda grieta ni ranura que se resista a una limpieza duradera.
El kit para la limpieza interior de vehículos perfeccionado de Kärcher convence con una limpieza integral: con el cepillo para polvo y el acoplamiento de boquilla especial, la limpieza del espacio interior completo del vehículo deja de ser una ardua labor para convertirse en una tarea simple. La manguera flexible y regulable en longitud permite la máxima manejabilidad y comodidad, incluso las grietas más diminutas y los puntos de difícil acceso se limpian sin esfuerzo. Permite limpiar en profundidad todas las superficies tapizadas, alfombrillas, además de salpicadero, consola central y maletero, convirtiendo el vehículo en una zona de bienestar totalmente limpia.
Características y ventajas
Completo equipamiento adicional para la limpieza en profundidad de todas las superficies del interior del vehículo
La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|415 x 120 x 43
Campos de aplicación
- Salpicadero
- Consola central
- Alfombrillas
- Suelos duros
- Asientos de automóviles
- Maletero