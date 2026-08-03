Filtro de larga duración
El filtro de larga duración del VC 5 filtra polvo fino de forma eficaz. Colocado en un cartucho filtrante, es fácil de extraer y limpiar.
El filtro de larga duración del VC 5 filtra polvo fino de forma eficaz. Colocado en el cartucho filtrante cómodo de retirar, puede cambiarse con facilidad. En caso necesario, el filtro también se puede limpiar cómodamente sacudiéndolo.
Características y ventajas
Adecuado para el aspirador compacto VC 5 de Kärcher
Filtra el polvo fino de forma eficaz
Ubicado en el cartucho filtrante, se puede extraer con facilidad.
Se puede limpiar fácilmente sacudiéndolo a mano
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|98 x 94 x 93
Campos de aplicación
- Suciedad seca