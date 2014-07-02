Filtro HEPA 12*
El filtro de alto rendimiento HEPA 12 (EN 1822:1998) retiene de manera eficaz como mínimo el 99,5 % de todas las partículas, incluidos polen, esporas de hongos, bacterias, virus y restos de ácaros.
Un alivio no solo para alérgicos y personas con necesidades especiales de higiene: el filtro de alto rendimiento HEPA 12 (EN 1822:1998) retiene de manera eficaz polen, esporas de hongos, bacterias, virus y restos de ácaros y garantiza una limpieza perfecta y completa. Como mínimo el 99,5 % de todas las partículas alergénicas se retienen con seguridad. El aire de soplado que sale del filtro de gran rendimiento está mucho más limpio y renovado que el aire ambiente. Recomendamos cambiar el filtro como mínimo 1 vez al año.
Características y ventajas
Apto para las aspiradoras en seco VC 6 / VC 6 Premium de Kärcher o equipos usados VC 6.xxx
Filtra de manera eficaz como mínimo el 99,5 % de todas las partículas
Ideal para alérgicos
Recomendación: cambiar 1 vez al año como mínimo
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|140 x 101 x 46
Campos de aplicación
- Suciedad seca