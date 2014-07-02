Un alivio no solo para alérgicos y personas con necesidades especiales de higiene: el filtro de alto rendimiento HEPA 12 (EN 1822:1998) retiene de manera eficaz polen, esporas de hongos, bacterias, virus y restos de ácaros y garantiza una limpieza perfecta y completa. Como mínimo el 99,5 % de todas las partículas alergénicas se retienen con seguridad. El aire de soplado que sale del filtro de gran rendimiento está mucho más limpio y renovado que el aire ambiente. Recomendamos cambiar el filtro como mínimo 1 vez al año.