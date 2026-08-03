El filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998) filtra de forma eficaz y segura la suciedad más fina como, por ejemplo, polen o partículas alergénicas. Lo hace de forma tan profunda que el aire de salida del aspirador es más limpio que el aire de la habitación en la que estás trabajando. Recomendamos cambiar el filtro una vez al año.