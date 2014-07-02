Filtro plegado plano, estándar, BIA C o hasta categoría de polvo M

Kärcher Filtro plegado plano de papel

Filtro plegado plano de papel

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Kärcher Filtro plegado plano PES

Filtro plegado plano PES

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Kärcher Filtro plegado plano PTFE

Filtro plegado plano PTFE

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