Filtro previo para bomba sumergible, grande

El filtro previo de acero inoxidable desmontable eleva la seguridad de funcionamiento de la bomba sumergible y protege el rodete de la bomba contra obstrucciones.

Características y ventajas
Filtro previo de acero inoxidable, desmontable
  • Filtro previo desmontable para engancharlo fácilmente a la bomba. Protege el rodete de la bomba contra obstrucciones causadas por ramas o partículas y aumenta la seguridad de funcionamiento.
Filtro previo para bombas sumergibles, grande
  • Para SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 y SCP 16000 de Kärcher
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,4
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 210 x 210 x 70
Campos de aplicación
  • Filtración de suciedad en el agua