Kit de aspiración 7,0 m
Kit de aspiración ideal para bombas de jardín y para la alimentación de agua del hogar. Incluye manguera de aspiración de 7 m lista para conectar y resistente al vacío, con filtro de aspiración, válvula antirretorno y sistema de estanqueidad PerfectConnect.
La manguera de aspiración de 7 metros resistente al vacío, con filtro de aspiración y un diámetro de 3/4", resulta idónea para aspirar agua de fuentes alternativas y, gracias al sistema de estanqueidad PerfectConnect, permite un sellado fiable y un funcionamiento sin molestias de las bombas. La válvula antirretorno integrada impide el retorno del agua transportada y reduce el tiempo de aspiración. El kit de aspiración se conecta con suma facilidad al lado de aspiración de la bomba de jardín, la bomba electrónica para la alimentación de agua del hogar o la central de abastecimiento. El kit de conexión también puede usarse para prolongar la manguera de aspiración. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm).
Características y ventajas
Completa manguera en espiral, resistente al vacío y lista para conectar, con filtro de aspiración y bloqueo antirretorno
- Se monta de manera fácil y cómoda en la bomba para aspirar agua.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud (m)
|7
|Tamaño de rosca
|G1
|Diámetro
|3/4″
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|120 x 380 x 380
Equipamiento
- Accesorio de la gama PerfectConnect de Kärcher
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares