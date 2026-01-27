Bomba de jardín BP 5.000 Garden
La bomba de jardín BP 5.000 Garden, de larga vida útil y potente, es sinónimo de un riego ecológico y económico del jardín con agua procedente de fuentes alternativas, como cisternas o barriles.
Riego de jardines inteligente: gracias a su elevada potencia de aspiración y presión efectiva, la bomba de jardín BP 5.000 Garden de Kärcher, compacta y de larga vida útil, permite el uso de agua procedente de bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas, etc. para hacer un uso del agua respetuoso con el medio ambiente y con el bolsillo. Esta bomba robusta tiene un bajo peso y se puede transportar fácilmente gracias a su empuñadura ergonómica. La bomba de jardín está libre de mantenimiento y se puede conectar sin herramientas. Con el interruptor de pedal de gran tamaño, la bomba puede conectarse y desconectarse cómodamente y sin sobrecargar la espalda. Los materiales empleados en esta bomba son de gran calidad y garantizan una larga vida útil. Además, es posible ampliar la garantía a cinco años. Asimismo, gracias a la incorporación de un interruptor de presión electrónico, la BP 5.000 Garden puede convertirse en una bomba con función de arranque/parada automática y utilizarse en el suministro de agua doméstico.
Características y ventajas
Robusto y de larga vida útilKärcher ofrece una prolongación de la garantía de cinco años.
Interruptor de pedal cómodoConexión y desconexión cómodas, sin que sufra la espalda.
Aspiración óptimaLa bomba de calidad aspira sin problemas agua de 8 m de profundidad, p. ej., de una cisterna.
Boca de llenado separada
- Llenado fácil antes del uso.
Tornillo de salida
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Conexiones optimizadas
- El sistema de sellado perfectamente ajustado permite conectar la bomba sin herramientas.
Empuñadura ergonómica
- Manejo cómodo y transporte sencillo.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|650
|Caudal máx. (l/h)
|< 5000
|Altura de impulsión (m)
|máx. 40
|Presión (bar)
|máx. 4
|Altura de aspiración (m)
|8
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Rosca de empalme
|G1
|Cable de conexión (m)
|1,5
|Tensión (V)
|230 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|6,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|372 x 186 x 231
Incluido en el equipamiento de serie
- Adaptador de conexión PerfectConnect para bombas G1
- Adaptador de conexión de dos vías para bombas G 1
Equipamiento
- Empalme de conexión optimizado
- Interruptor de pedal cómodo
- Boca de llenado separada
- Válvula de desagüe de agua
- Asa de transporte ergonómica
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos