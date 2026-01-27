Bomba de jardín BP 5.000 Garden

La bomba de jardín BP 5.000 Garden, de larga vida útil y potente, es sinónimo de un riego ecológico y económico del jardín con agua procedente de fuentes alternativas, como cisternas o barriles.

Riego de jardines inteligente: gracias a su elevada potencia de aspiración y presión efectiva, la bomba de jardín BP 5.000 Garden de Kärcher, compacta y de larga vida útil, permite el uso de agua procedente de bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas, etc. para hacer un uso del agua respetuoso con el medio ambiente y con el bolsillo. Esta bomba robusta tiene un bajo peso y se puede transportar fácilmente gracias a su empuñadura ergonómica. La bomba de jardín está libre de mantenimiento y se puede conectar sin herramientas. Con el interruptor de pedal de gran tamaño, la bomba puede conectarse y desconectarse cómodamente y sin sobrecargar la espalda. Los materiales empleados en esta bomba son de gran calidad y garantizan una larga vida útil. Además, es posible ampliar la garantía a cinco años. Asimismo, gracias a la incorporación de un interruptor de presión electrónico, la BP 5.000 Garden puede convertirse en una bomba con función de arranque/parada automática y utilizarse en el suministro de agua doméstico.

Características y ventajas
Bomba de jardín BP 5.000 Garden: Robusto y de larga vida útil
Robusto y de larga vida útil
Kärcher ofrece una prolongación de la garantía de cinco años.
Bomba de jardín BP 5.000 Garden: Interruptor de pedal cómodo
Interruptor de pedal cómodo
Conexión y desconexión cómodas, sin que sufra la espalda.
Bomba de jardín BP 5.000 Garden: Aspiración óptima
Aspiración óptima
La bomba de calidad aspira sin problemas agua de 8 m de profundidad, p. ej., de una cisterna.
Boca de llenado separada
  • Llenado fácil antes del uso.
Tornillo de salida
  • Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Conexiones optimizadas
  • El sistema de sellado perfectamente ajustado permite conectar la bomba sin herramientas.
Empuñadura ergonómica
  • Manejo cómodo y transporte sencillo.
Especificaciones

Características técnicas

Potencia absorbida (W) 650
Caudal máx. (l/h) < 5000
Altura de impulsión (m) máx. 40
Presión (bar) máx. 4
Altura de aspiración (m) 8
Temperatura de transporte (°C) máx. 35
Rosca de empalme G1
Cable de conexión (m) 1,5
Tensión (V) 230 - 240
Frecuencia (Hz) 50
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 6,8
Peso con embalaje incluido (kg) 7,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 372 x 186 x 231

Incluido en el equipamiento de serie

  • Adaptador de conexión PerfectConnect para bombas G1
  • Adaptador de conexión de dos vías para bombas G 1

Equipamiento

  • Empalme de conexión optimizado
  • Interruptor de pedal cómodo
  • Boca de llenado separada
  • Válvula de desagüe de agua
  • Asa de transporte ergonómica
  • Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
