Bomba de jardín BP 4.500 Garden

Resistente y de larga vida útil: la bomba de jardín BP 4.500 Garden es la solución perfecta para iniciarse en el riego responsable de jardines desde fuentes de agua alternativas, como cisternas, barriles, etc.

La bomba de jardín BP 4.500 Garden compacta, robusta y de larga vida útil es el equipo perfecto para iniciarse en el riego de jardines con agua procedente de fuentes alternativas, como cisternas o bidones de recogida de agua de lluvia. La bomba destaca por su elevada potencia de aspiración y presión efectiva óptima. La BP 4.500 Garden es cómoda de transportar gracias a su empuñadura ergonómica y su bajo peso. Además, la bomba de jardín está libre de mantenimiento y se puede conectar sin herramientas. Gracias al interruptor de pedal de gran tamaño, el equipo se puede conectar y desconectar cómodamente y sin sobrecargar la espalda. El uso de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil. Además, Kärcher ofrece una prolongación de la garantía a cinco años. Además, con un interruptor de presión electrónico, la BP 4.500 Garden se puede convertir en una bomba con función de arranque/parada automática. Esto supone aún mayor comodidad en el riego de jardines. Pero eso no es todo: una vez equipada, la bomba se puede utilizar también para el suministro de agua doméstico.

Características y ventajas
Robusto y de larga vida útil
Kärcher ofrece una prolongación de la garantía de cinco años.
Interruptor de pedal cómodo
Conexión y desconexión cómodas, sin que sufra la espalda.
Aspiración óptima
La bomba de calidad aspira sin problemas agua de 8 m de profundidad, p. ej., de una cisterna.
Boca de llenado separada
  • Llenado fácil antes del uso.
Tornillo de salida
  • Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Conexiones optimizadas
  • El sistema de sellado perfectamente ajustado permite conectar la bomba sin herramientas.
Empuñadura ergonómica
  • Manejo cómodo y transporte sencillo.
Especificaciones

Características técnicas

Potencia absorbida (W) 550
Caudal máx. (l/h) < 4500
Altura de impulsión (m) máx. 36
Presión (bar) máx. 3,6
Altura de aspiración (m) 8
Temperatura de transporte (°C) máx. 35
Rosca de empalme G1
Cable de conexión (m) 1,5
Tensión (V) 230 - 240
Frecuencia (Hz) 50
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 6,4
Peso con embalaje incluido (kg) 7,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 372 x 186 x 231

Incluido en el equipamiento de serie

  • Adaptador de conexión PerfectConnect para bombas G1

Equipamiento

  • Empalme de conexión optimizado
  • Interruptor de pedal cómodo
  • Boca de llenado separada
  • Válvula de desagüe de agua
  • Asa de transporte ergonómica
Bomba de jardín BP 4.500 Garden
Campos de aplicación
  • Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
