La bomba de jardín BP 4.500 Garden compacta, robusta y de larga vida útil es el equipo perfecto para iniciarse en el riego de jardines con agua procedente de fuentes alternativas, como cisternas o bidones de recogida de agua de lluvia. La bomba destaca por su elevada potencia de aspiración y presión efectiva óptima. La BP 4.500 Garden es cómoda de transportar gracias a su empuñadura ergonómica y su bajo peso. Además, la bomba de jardín está libre de mantenimiento y se puede conectar sin herramientas. Gracias al interruptor de pedal de gran tamaño, el equipo se puede conectar y desconectar cómodamente y sin sobrecargar la espalda. El uso de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil. Además, Kärcher ofrece una prolongación de la garantía a cinco años. Además, con un interruptor de presión electrónico, la BP 4.500 Garden se puede convertir en una bomba con función de arranque/parada automática. Esto supone aún mayor comodidad en el riego de jardines. Pero eso no es todo: una vez equipada, la bomba se puede utilizar también para el suministro de agua doméstico.