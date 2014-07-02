Bomba Home & Garden BP 3 Home & Garden
La potente y duradera bomba de jardín y casa BP 3 Home & Garden es la solución ideal para el riego de jardines y la alimentación de agua del hogar, p. ej., con agua de lluvia.
Ya sea para regar el jardín, abastecer de agua lavadoras o la cisterna, la bomba de calidad duradera BP 3 Home & Garden es ideal para utilizar fuentes de agua alternativas como agua tratada (p. ej., agua de lluvia procedente de cisternas). Gracias a la función de arranque / parada automática, la bomba se conecta y desconecta automáticamente según las necesidades. Incluye la mayor protección posible: la bomba se desconecta automáticamente mediante un seguro contra funcionamiento en seco y la indicación de fallos se ilumina. La potente bomba no necesita mantenimiento y convence con su presión constante para un riego de jardines óptimo. Otras características cómodas son un interruptor de pedal integrado, dos salidas para el funcionamiento simultáneo de dos equipos conectados y pies de goma inhibidores de ruido. El filtro previo de serie y la válvula de retención integrada garantizan unfuncionamiento fiable. Los materiales de alta calidad auguran una larga vida útil. La garantía puede prolongarse a cinco años.
Características y ventajas
Comodidad en el hogar y el jardínAlimentación fiable en la casa y presión constante para el riego de jardines.
Seguras y duraderasEquipada de serie con filtro previo, válvula de retención y seguro contra funcionamiento en seco.
Arranque/parada automáticaEn función de las necesidades, las bombas arrancan o se detienen de forma automática.
Aspiración óptima
- La bomba de calidad aspira sin problemas agua de 8 m de profundidad, p. ej., de una cisterna.
Indicación de fallos
- En caso de avería, se muestra un fallo que indica si la causa es la aspiración o la presión.
Dos salidas de agua
- Utilización múltiple: p. ej., riego del césped con aspersores y riego manual simultáneo con un aspersor para jardín.
Empalme de conexión de tres vías flexible
- Montaje flexible para lograr una alineación óptima de las mangueras conectadas.
Interruptor de pedal cómodo
- Conexión y desconexión cómodas, sin que sufra la espalda.
Empuñadura ergonómica
- Manejo cómodo y transporte sencillo.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|800
|Caudal máx. (l/h)
|< 3300
|Altura de impulsión (m)
|40
|Presión (bar)
|máx. 4
|Altura de aspiración (m)
|8
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Rosca de empalme
|G1
|Cable de conexión (m)
|1,85
|Tensión (V)
|230 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|10,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|230 x 540 x 373
Incluido en el equipamiento de serie
- Adaptador de conexión PerfectConnect para bombas G1
Equipamiento
- Empalme de conexión optimizado
- Interruptor de pedal cómodo
- Función de arranque/parada automática
- Filtro previo y válvula de retención incluidos
- Protección contra funcionamiento en seco
- Gran tubo de llenado
- Asa de transporte ergonómica
- Almacenaje del cable
- Indicación de fallos
- Dos salidas de agua
- Pies de goma inhibidores de ruido giratorios
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
- Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.
Accesorios
RECAMBIOS BP 3 Home & Garden
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.