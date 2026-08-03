Kit de botella pulverizadora extra
El nuevo kit de botella pulverizadora extra incluye un paño de microfibra con fijación con cinta de sujeción, limpiacristales ancho y estrecho, rascador para suciedad gruesa y 20 ml de limpiacristales concentrado.
Con el nuevo kit de botella pulverizadora Premium, que incluye un portacepillos de tamaño ajustable, se pueden limpiar de forma óptima tanto ventanas anchas como estrechas. El paño de microfibras se coloca más fácilmente y se cambia más rápidamente gracias al Klett. Además, el rascador de suciedad también se puede utilizar para eliminar la suciedad más incrustada del parabrisas.
Características y ventajas
Limpiacristales delgado y ancho
- Para la limpieza individual de ventanas de pequeño y gran tamaño.
Fijación con sistema de cintas de sujeción
- Gracias a la fijación con cintas de sujeción es posible cambiar de forma sencilla y rápida el paño de microfibra.
Rascador de suciedad
- Con el rascador de suciedad es posible eliminar la suciedad más resistente en un abrir y cerrar de ojos.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Composición de la fibra textil
|85 % poliéster; 15 % poliamida
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|120 x 120 x 250
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Superficies lisas
- Espejos
- Baldosas
- Suciedad resistente
Accesorios
RECAMBIOS Kit de botella pulverizadora extra
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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