Labios de secado WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 (280 mm)
Labios de secado de repuesto para una limpieza sin marcas en todas las superficies lisas, sin gotear agua sucia. Aptos para las limpiadoras de cristales a batería WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8.
Para obtener resultados sin marcas de forma duradera, basta con una rápida sustitución del labio de secado de 280 mm. Así, su limpiadora de cristales a batería podrá dejar impecables todas las superficies lisas sin dejar marcas. Aptos para: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8.
Características y ventajas
Rápida sustitución del labio de secado.
- Para una limpieza sin marcas de todo tipo de superficies lisas, sin goteo de agua.
Labio de secado Xtra!Flex®
- El labio de secado de silicona Xtra!Flex®, con su innovadora tecnología, flexibiliza aún más la limpieza, ya que es ideal para usar cerca del suelo y por los bordes.
- El largo labio de silicona permite que se retire de una sola vez y hace que la limpiadora de cristales con batería sea aún más flexible.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|280 x 30 x 24
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Superficies lisas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos
- Baldosas
- Mamparas de ducha/bañeras
- Superficies de trabajo de la cocina
- Condensación
- Plantas solares / Paneles solares para balcón