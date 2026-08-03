Labios de secado WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 (280 mm)

Labios de secado de repuesto para una limpieza sin marcas en todas las superficies lisas, sin gotear agua sucia. Aptos para las limpiadoras de cristales a batería WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8.

Para obtener resultados sin marcas de forma duradera, basta con una rápida sustitución del labio de secado de 280 mm. Así, su limpiadora de cristales a batería podrá dejar impecables todas las superficies lisas sin dejar marcas. Aptos para: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8.

Características y ventajas
Rápida sustitución del labio de secado.
  • Para una limpieza sin marcas de todo tipo de superficies lisas, sin goteo de agua.
Labio de secado Xtra!Flex®
  • El labio de secado de silicona Xtra!Flex®, con su innovadora tecnología, flexibiliza aún más la limpieza, ya que es ideal para usar cerca del suelo y por los bordes.
  • El largo labio de silicona permite que se retire de una sola vez y hace que la limpiadora de cristales con batería sea aún más flexible.
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 2
Color amarillo
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 280 x 30 x 24
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Superficies lisas
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Espejos
  • Baldosas
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Condensación
  • Plantas solares / Paneles solares para balcón