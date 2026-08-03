La FR Classic es el modelo básico de la gama de limpiadoras de superficies de Kärcher para la limpieza sin salpicaduras de superficies en interiores y exteriores. Convence con una presión de trabajo de hasta 150 bar y un caudal de agua de 600 l/h de agua caliente a 40 °C. Tenga en cuenta que el kit de boquillas debe pedirse por separado.