Sistemas de limpieza con espuma

Kärcher Lanza de espuma con bidón de detergente

Lanza de espuma con bidón de detergente

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Kärcher Sistema de espuma Inno Foam

Sistema de espuma Inno Foam

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Kärcher Sistema de espuma Easy Foam

Sistema de espuma Easy Foam

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Kärcher Set de boquillas para los sistemas Inno / Easy Foam

Set de boquillas para los sistemas Inno / Easy Foam

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Kärcher Kit montaje boquilla de espuma

Kit montaje boquilla de espuma

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