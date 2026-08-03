Stone roller FCV 4
Limpieza fácil de suelos duros resistentes y juntas sucias: con el rodillo para suelos de piedra Pure!Roll® para la fregona aspiradora FCV 4 contra la suciedad persistente. Se puede lavar a máquina a hasta 60 °C.
El rodillo para suelos de piedra es el accesorio perfecto para limpiar suelos duros resistentes, como piedra o cerámica (aunque no para suelos sensibles de piedra natural, como p. ej. mármol o terracota). Apto para la fregona aspiradora FCV 4. Gracias a sus cerdas integradas, el rodillo para suelos de piedra elimina sin esfuerzo la suciedad incrustada y hace que incluso las juntas y las superficies irregulares luzcan de nuevo un aspecto resplandeciente. Nuestros rodillos Pure!Roll® son aptos para el lavado a máquina a hasta 60 °C.
Características y ventajas
Pure!Roll® con microfibras de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cerdas integradas
- Para eliminar sin esfuerzo la suciedad incrustada.
- Incluso las juntas y los suelos irregulares vuelven a quedar relucientes.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|254 x 77 x 60
Campos de aplicación
- Suelos de piedra
- Suciedad resistente
- Juntas de azulejos