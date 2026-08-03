El rodillo para suelos de piedra es el accesorio perfecto para limpiar suelos duros resistentes, como piedra o cerámica (aunque no para suelos sensibles de piedra natural, como p. ej. mármol o terracota). Apto para la fregona aspiradora FCV 4. Gracias a sus cerdas integradas, el rodillo para suelos de piedra elimina sin esfuerzo la suciedad incrustada y hace que incluso las juntas y las superficies irregulares luzcan de nuevo un aspecto resplandeciente. Nuestros rodillos Pure!Roll® son aptos para el lavado a máquina a hasta 60 °C.