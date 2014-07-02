No sueltan pelusas, son potentes y muy resistentes: Los 5 paños pequeños para suelos fabricados en algodón de gran calidad son ideales para su uso en combinación con la boquilla para suelos estándar de las limpiadoras de vapor de Kärcher. Basta con fijar, de manera muy simple, estos resistentes paños para vapor a la boquilla para suelos, y listo. Ideales para una limpieza potente de todos los suelos de baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.