Toallas de paño, delgadas
No sueltan pelusas, son potentes y muy resistentes: 5 paños pequeños de limpieza para suelos, fabricados en algodón de gran calidad.
No sueltan pelusas, son potentes y muy resistentes: Los 5 paños pequeños para suelos fabricados en algodón de gran calidad son ideales para su uso en combinación con la boquilla para suelos estándar de las limpiadoras de vapor de Kärcher. Basta con fijar, de manera muy simple, estos resistentes paños para vapor a la boquilla para suelos, y listo. Ideales para una limpieza potente de todos los suelos de baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.
Características y ventajas
Paño para suelos de tejido de algodón de alta calidad
- La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
- Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|6,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|400 x 200 x 5
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Campos de aplicación
- Suelos duros