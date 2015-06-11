Limpieza de embarcaciones

Sacar agua de un depósito o un estanque

Si desea utilizar el agua de un depósito o un estanque que está a un nivel inferior al de la hidrolimpiadora, le recomendamos que: Coloque la manguera de aspiración (accesorio opcional) en 3 o 4 presillas directamente delante de la hidrolimpiadora. Baje el extremo de la manguera de aspiración con válvula de retención al estanque. Llene la manguera con agua del otro extremo, conecte la manguera a la hidrolimpiadora. Antes de comenzar a trabajar deje la máquina funcionar durante un rato hasta que salga agua sin espuma de la salida de alta presión.