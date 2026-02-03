Fregadora aspiradora eléctrica sin cable FCV 3
Xtra!Clean 3 en 1: aspiración, fregado y secado. La versátil fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 3, con 30 minutos de autonomía de la batería y modo Advanced!Power, es ideal para suelos duros y alfombras.
¡Disfrute de una limpieza resplandeciente con la FCV 3! La fregona aspiradora eléctrica sin cable 3 en 1 con la innovadora función Xtra!Clean aspira, friega y seca sin esfuerzo suelos duros, alfombras e incluso líquidos, con un ahorro de tiempo de hasta el 50 %*. 3 modos de limpieza para elegir: desde el modo estándar con distribución de agua y modo en seco hasta el potente modo Advanced!Power***. Acaba con cualquier tipo de suciedad, ya sea polvo, pelos de animales o manchas difíciles. La innovadora tecnología Hygienic!Spin con rodillos de hasta 500 revoluciones por minuto no solo garantiza un resultado de limpieza perfecto, sino que también elimina hasta el 99 % de las bacterias**, garantizando así una higiene total. Además, la batería de larga duración con hasta 30 minutos de autonomía para limpiar hasta 130 metros cuadrados sin interrupciones y la función de autolimpieza integrada ofrecen la máxima comodidad, para limpiar fácilmente y sin entrar en contacto con la suciedad.
Características y ventajas
Función Xtra!Clean 3 en 1: friega, aspira y secaAhorra hasta un 50 % del tiempo* de limpieza y garantiza unos resultados perfectos. Gracias a la función de aspiración integrada no es necesario aspirar previamente. 3 modos de limpieza para cada tipo de suciedad: acaba sin problema incluso con la suciedad más resistente y las grandes cantidades de líquido. Adaptación óptima a los distintos suelos y limpieza perfecta hasta los bordes; en el modo en seco, incluso en alfombras y moquetas.
Eficaz tecnología Hygienic!SpinSe ha demostrado que elimina el 99 %** de las bacterias, para un hogar higiénico e impecable. Rodillos de hasta 500 revoluciones por minuto para unos resultados de limpieza inmejorables. Ingenioso sistema de doble depósito para el suministro de agua limpia permanente y la recogida de agua sucia por separado.
Modo Advanced!Power ultrapotenteElimina hasta la suciedad más resistente y seca con una potencia de aspiración un 60 % mayor y una distribución de agua un 20 % mayor en comparación con el modo estándar. Los suelos se secan en un abrir y cerrar de ojos y se pueden pisar de nuevo enseguida.
Eficaz sistema de filtrado Duo!Pure con dos posiciones de regulación
- El sistema de filtros múltiple protege el motor de la humedad de forma fiable.
- Excelente filtración con filtro plegado plano de gran eficacia: captura eficazmente incluso las partículas más pequeñas presentes en el aire.
- Ideal para su uso en seco sobre alfombras y moquetas.
Eficiente batería de iones de litio Comfort!Cell
- Impresionante rendimiento de limpieza gracias a su elevado número de revoluciones y a una potencia de aspiración y limpieza óptimas.
- Máxima libertad de movimientos con hasta 30 minutos de autonomía de la batería: ideal para superficies de hasta 130 m².
- Cambio de batería más rápido y sostenible en caso de mantenimiento: beneficioso para el bolsillo y para el medio ambiente.
Limpieza cómoda con indicador LED
- La información importante, como el tiempo de funcionamiento restante o el modo de limpieza, siempre a la vista.
- Control inteligente del nivel del depósito con protección contra desbordamiento y desconexión automática si no se vacía el depósito de aguas residuales.
- Vaciado y llenado fáciles del depósito: para limpiar sin entrar en contacto con la suciedad.
Higiénica función de autolimpieza System!Clean
- Eficaz función de autolimpieza con rodillos de hasta 550 revoluciones por minuto: para una limpieza más rápida y cómoda sin entrar en contacto con la suciedad.
- Práctico almacenamiento del equipo y los accesorios mientras se cargan.
Especificaciones
Características técnicas
|Rendimiento de superficie por carga de la batería. (m²)
|130
|Capacidad del depósito de agua limpia (ml)
|800
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|425
|Potencia absorbida (W)
|160
|Accionamiento
|Motor de cepillos
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Ancho útil de los rodillos. (mm)
|240
|Tiempo de secado del suelo fregado. (min)
|2
|Tensión de la batería. (V)
|21,6
|Autonomía de la batería (min)
|máx. 30
|Tiempo de carga de la batería (min)
|180
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|3,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable de Kärcher permiten un ahorro de tiempo de hasta el 50 %, ya que los suelos con suciedad doméstica habitual se limpian en un solo paso y se prescinde del aspirado antes de fregar. /
** Según las pruebas realizadas por un laboratorio de pruebas independiente. /
*** El modo Advanced!Power elimina incluso la suciedad muy resistente y seca con un 60 % más de potencia de aspiración y un 20 % más de agua en comparación con el modo estándar.
Incluido en el equipamiento de serie
- Rodillo universal: 1 Unidad(es)
- Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536, 30 ml
- Estación de carga, estacionamiento y limpieza
- Cepillos de limpieza.
- Filtro plegado plano: 1 Unidad(es)
- Filtro de esponja: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Sistema de filtros dual
- Modo de autolimpieza
- modo estándar
- Modo Power
- Modo seco
- Indicador del nivel de llenado para depósito de agua sucia
- Ruedas de transporte.
Campos de aplicación
- Suelos duros
- En alfombras de pelo corto
- Suciedad resistente
- Suciedad gruesa
- Suciedad fina
- Suciedad seca
- Suciedad húmeda
- Líquidos
- Pelos de animales
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.