Aspiración de granulados y residuos de moldeado
La producción y el procesamiento de caucho y plásticos generan partículas finas y gruesas que suponen un peligro para la salud. Estas sustancias pueden estar presentes en grandes cantidades durante el transporte y los trabajos de mantenimiento. Porque la productividad y la limpieza son la combinación perfecta.
Uso:
- Limpieza de máquinas y lugares de trabajo, en particular aspirando y absorbiendo granulados, virutas y polvo de plástico, mezclas químicas (agresivas), abono, polvo de pintura, agua, detergente.
- Aspirar el polvo de los procesos de producción (por ejemplo, el polvo generado durante la dosificación de granulados).
Desafío:
- Polvo peligroso para la salud y ambientalmente peligroso
- Polvo explosivo
- Prevenir la contaminación de los productos.
Ventajas:
- Mantener limpios los procesos de producción y minimizar los tiempos de inactividad.
- Garantizar la seguridad laboral y la eficiencia del trabajo.
- Aspirar tipos de polvo potencialmente explosivos con certificación ATEX.
- Vaciado sin contaminación.