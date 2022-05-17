Aspiración de granulados y residuos de moldeado

La producción y el procesamiento de caucho y plásticos generan partículas finas y gruesas que suponen un peligro para la salud. Estas sustancias pueden estar presentes en grandes cantidades durante el transporte y los trabajos de mantenimiento. Porque la productividad y la limpieza son la combinación perfecta.

IVS 100/55 M

Uso:

  • Limpieza de máquinas y lugares de trabajo, en particular aspirando y absorbiendo granulados, virutas y polvo de plástico, mezclas químicas (agresivas), abono, polvo de pintura, agua, detergente.
  • Aspirar el polvo de los procesos de producción (por ejemplo, el polvo generado durante la dosificación de granulados).

Desafío:

  • Polvo peligroso para la salud y ambientalmente peligroso
  • Polvo explosivo
  • Prevenir la contaminación de los productos.

Ventajas:

  • Mantener limpios los procesos de producción y minimizar los tiempos de inactividad.
  • Garantizar la seguridad laboral y la eficiencia del trabajo.
  • Aspirar tipos de polvo potencialmente explosivos con certificación ATEX.
  • Vaciado sin contaminación.

Máquinas apropiadas:

Aspiradores industriales para sustancias sólidas y polvo

 

Aspiradores industriales protegidos contra explosiones

Extractores de polvo industrial

Extractores de polvo industrial protegidos contra explosiones