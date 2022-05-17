INDUSTRIA TEXTIL
La eliminación de los residuos generados durante la producción en la industria textil supone un reto único. Las fibras y las pelusas que se aspiran tienden a aglomerarse y pueden paralizar la producción al bloquear los filtros, las mangueras y las tuberías. Nuestras soluciones a medida garantizan que sus procesos de producción sigan funcionando sin problemas.
Uso:
- Aspiración de pelos, pelusas y fibras de todos los tamaños y cantidades.
Desafío:
- Las fibras textiles se adhieren al filtro y lo obstruyen y bloquean.
- Las fibras textiles forman bolas en las mangueras y tuberías, bloqueándolas.
Ventajas:
- Mantener limpios los procesos de producción y minimizar el tiempo de inactividad.
- Potencia de aspiración elevada y constante.
- Soluciones duraderas, fiables, compactas y rentables.