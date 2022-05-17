INDUSTRIA TEXTIL

La eliminación de los residuos generados durante la producción en la industria textil supone un reto único. Las fibras y las pelusas que se aspiran tienden a aglomerarse y pueden paralizar la producción al bloquear los filtros, las mangueras y las tuberías. Nuestras soluciones a medida garantizan que sus procesos de producción sigan funcionando sin problemas.