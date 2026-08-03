El aspirador de seguridad NT 30/1 Ap Te H de Kärcher impresiona por su filtro plegado plano HEPA-H 13 de material de fibra de vidrio. Este filtro permite aspirar los polvos altamente peligrosos y cancerígenos de la categoría de polvo H, como el amianto, el plomo y el moho, que se producen en los talleres y, especialmente, en las obras de construcción durante los trabajos de renovación. El aspirador garantiza una eficacia de filtración del 99,995 % y elimina fácilmente el polvo fino con su potente turbina. Gracias a la toma de corriente integrada con arranque automático y sistema antiestático (con accesorios conductores), es ideal para aspirar directamente las herramientas eléctricas que generan polvo. El aspirador puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones gracias a su gran potencia de aspiración: trabajos de lijado y renovación, trabajos de montaje e instalación, eliminación de líquidos o aspirado de equipos e instalaciones. Como el aspirador está equipado con un robusto cable de alimentación de goma, es ideal para su uso en obras de construcción en bruto y renovación.