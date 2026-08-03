Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Ap Te H
Aspirador de seguridad NT 30/1 Ap Te H con eficacia de filtración garantizada del 99,995 %. Ideal para aspirar polvos altamente peligrosos y cancerígenos (categoría de polvo H).
El aspirador de seguridad NT 30/1 Ap Te H de Kärcher impresiona por su filtro plegado plano HEPA-H 13 de material de fibra de vidrio. Este filtro permite aspirar los polvos altamente peligrosos y cancerígenos de la categoría de polvo H, como el amianto, el plomo y el moho, que se producen en los talleres y, especialmente, en las obras de construcción durante los trabajos de renovación. El aspirador garantiza una eficacia de filtración del 99,995 % y elimina fácilmente el polvo fino con su potente turbina. Gracias a la toma de corriente integrada con arranque automático y sistema antiestático (con accesorios conductores), es ideal para aspirar directamente las herramientas eléctricas que generan polvo. El aspirador puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones gracias a su gran potencia de aspiración: trabajos de lijado y renovación, trabajos de montaje e instalación, eliminación de líquidos o aspirado de equipos e instalaciones. Como el aspirador está equipado con un robusto cable de alimentación de goma, es ideal para su uso en obras de construcción en bruto y renovación.
Características y ventajas
Aspirador de seguridad de categoría de polvo HEficacia de filtración del 99,995 %. Control electrónico del caudal. Garantiza lugares de trabajo limpios y seguros.
Aprobado para la retirada de amiantoAspirador de seguridad de categoría de polvo H. Ha superado con éxito la prueba adicional «Amianto». Probado según TRGS 519 para Alemania.
Completo sistema antiestático con accesorios conductoresMayor seguridad para el usuario. Disipación de la carga electrostática. Protección contra descargas electrostáticas.
Filtro plegado plano HEPA-13 de fibra de vidrio
- Elimina polvo, suciedad gruesa y líquidos peligrosos.
- El filtro se ha probado de acuerdo con las normas EN 60335-2-69 y EN 1822.
- Polvo de la categoría de polvo H: utilizar juego de filtros de seguridad.
Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Eficacia óptima de limpieza del filtro con solo pulsar un botón.
- Permite una potencia de aspiración y filtrado elevada y constante.
- Facilita el ahorro de tiempo y alarga la vida útil del filtro.
Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión
- La herramienta eléctrica se conecta fácilmente al aspirador.
- Manejo cómodo mediante el sistema automático de conexión y desconexión.
- Ahorro de energía: desconexión automática del aspirador.
Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red
- Fijación segura del cable de alimentación y de la manguera para el transporte.
- Para mangueras de aspiración de distintas longitudes y diámetros.
- Ahorra tiempo y prolonga la vida útil del cable de red.
Carcasa del filtro extraíble
- Filtro plegado plano: la limpieza es más rápida y sencilla.
- Limpieza regular: prolongación de la vida útil del filtro.
- Evita la inserción incorrecta del filtro plegado plano.
Almacenaje de accesorios integrado
- Almacenamiento a prueba de pérdidas para el transporte.
- Ahorro de tiempo: los accesorios están rápidamente a mano.
- Ahorro de espacio: no necesita espacio de almacenamiento adicional.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Material del cable
|Goma
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|12,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|17
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|525 x 370 x 560
Incluido en el equipamiento de serie
- Bolsa de filtro de seguridad: 1 Unidad(es)
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Codo: electroconductora
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito de conexión para herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: HEPA-13 (H13)
Equipamiento
- Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
- Sistema antiestático
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
- Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Categoría de polvo: H
- Material del depósito: Plástico
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Campos de aplicación
- Aspiradora de seguridad de categoría de polvo H para eliminar de forma segura el polvo nocivo para la salud y cancerígeno
- Para aspirar herramientas eléctricas pequeñas
- Para aspirar polvo fino y suciedad gruesa
- Para aspirar líquidos y suciedad húmeda
- Para trabajos de montaje e instalación
- Para equipos y sistemas de aspiración
- Empleo en obras y talleres
- Para aspirar amianto, plomo, moho, bacterias, etc.
- Para aplicaciones en el sector de la construcción, la sanidad, los laboratorios o la industria