Barredora-aspiradora KM 100/120 R Bp
Cómoda y productiva barredora-aspiradora con conductor sentado KM 100/120 R Bp a batería, con vaciado en alto hidráulico y funcionamiento libre de emisiones. Ideal para espacios interiores con mucho polvo. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Equipada con un cepillo cilíndrico de barrido con alojamiento pendular para obtener los mejores resultados de barrido, nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado a batería KM 100/120 R Bp sin emisiones se adapta a aplicaciones de limpieza avanzadas, especialmente en espacios interiores con mucho polvo. Un cepillo lateral giratorio evita daños en el equipo y en los muebles, mientras que el número de revoluciones del cepillo lateral se puede ajustar a la cantidad de polvo. El probado sistema de filtro redondo de 6 metros cuadrados de superficie de filtrado y limpieza automática permite asimismo un barrido sin polvo en cualquier momento, incluso con elevados niveles de polvo. Por su parte, el vaciado hidráulico en alto garantiza una cómoda eliminación de los residuos recogidos en el gran depósito para la suciedad. Todos los elementos de control son de fácil acceso y además están dispuestos de manera muy práctica. El asiento ajustable del conductor permite una muy buena vista general. Se puede acceder fácilmente a todas las piezas relevantes para el mantenimiento. El filtro y el cepillo cilíndrico de barrido también se pueden cambiar sin herramientas. La KM 100/120 R también se puede equipar con un techo protector opcional o un alojamiento de aspirador adicional para el uso individual. La batería y el cargador no se incluyen en el suministro y, por lo tanto, deben solicitarse por separado.
Características y ventajas
Alta productividadResultados de barrido excelentes gracias al sistema de cepillos cilíndricos basculantes. Gran capacidad del depósito de barrido (120 l) para tiempos de trabajo largos sin interrupciones. Diseño robusto y componentes probados para tiempos reducidos de inactividad del equipo.
Manejo cómodo y seguroElevado confort de conducción y vaciado en alto hidráulico de hasta 152 cm de altura. Manejo fácil y disposición ergonómica de los elementos de control. Conexión lógica de las funciones para evitar errores de manejo.
Gran superficie de filtrado con limpieza automáticaLimpieza automática de los filtros en intervalos de 5 minutos y tras el apagado. La limpieza eficiente de los filtros de la superficie de filtrado de 6 m² duplica la vida útil. Barrido continuo prácticamente sin polvo, independientemente de la cantidad de suciedad.
Mantenimiento fácil y sencillo
- Inspección fácil y cambio sin herramientas de todos los componentes importantes.
- Concepto de capó inteligente para el acceso más fácil a todas las piezas del equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tracción
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V)
|24
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|6000
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|7620
|Ancho de trabajo (mm)
|730
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1000
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1270
|Tensión de la batería (V)
|24
|Depósito de suciedad (l)
|120
|Capacidad ascensional (%)
|12
|Velocidad de trabajo (km/h)
|6
|Superficie de filtrado (m²)
|6
|Peso (con accesorios) (kg)
|498
|Peso con embalaje incluido (kg)
|500,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Incluido en el equipamiento de serie
- Filtro redondo de poliéster
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Limpieza del filtro automática
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Servodirección
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Vaciado en alto hidr.
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, movimiento automático
- Posibilidad de fijación Home Base
Videos
Campos de aplicación
- Para una limpieza de mantenimiento rápida en garajes y aparcamientos
- También apta para talleres artesanales, colegios, gasolineras y concesionarios
- Idóneo para el área de logística, por ejemplo, para la limpieza de almacenes.