Equipada con un cepillo cilíndrico de barrido con alojamiento pendular para obtener los mejores resultados de barrido, nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado a batería KM 100/120 R Bp sin emisiones se adapta a aplicaciones de limpieza avanzadas, especialmente en espacios interiores con mucho polvo. Un cepillo lateral giratorio evita daños en el equipo y en los muebles, mientras que el número de revoluciones del cepillo lateral se puede ajustar a la cantidad de polvo. El probado sistema de filtro redondo de 6 metros cuadrados de superficie de filtrado y limpieza automática permite asimismo un barrido sin polvo en cualquier momento, incluso con elevados niveles de polvo. Por su parte, el vaciado hidráulico en alto garantiza una cómoda eliminación de los residuos recogidos en el gran depósito para la suciedad. Todos los elementos de control son de fácil acceso y además están dispuestos de manera muy práctica. El asiento ajustable del conductor permite una muy buena vista general. Se puede acceder fácilmente a todas las piezas relevantes para el mantenimiento. El filtro y el cepillo cilíndrico de barrido también se pueden cambiar sin herramientas. La KM 100/120 R también se puede equipar con un techo protector opcional o un alojamiento de aspirador adicional para el uso individual. La batería y el cargador no se incluyen en el suministro y, por lo tanto, deben solicitarse por separado.