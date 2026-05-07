Ya sea en espacios exteriores con mucho polvo o en espacios interiores bien ventilados: la robusta barredora con conductor sentado KM 100/120 R G de Kärcher convence por su gran versatilidad, sus excelentes resultados de barrido y múltiples posibilidades para la adaptación a las necesidades individuales de nuestros clientes. Gracias al cepillo cilíndrico de barrido basculante se enfrenta sin esfuerzo a las características del suelo más dispares, mientras que la gran capacidad del depósito de barrido de 120 litros, el cepillo lateral giratorio y la velocidad de trabajo de 7 km/h garantizan unos trabajos de barrido seguros, extensivos, rápidos, para el mobiliario y el equipo. Los usuarios se benefician de un manejo fácil y ergonómico, un cómodo vaciado en alto (hasta 152 cm) y la excelente visión de las superficies que se van a limpiar. El sistema de filtro redondo probado con una superficie de filtrado de 6 m² permite un barrido continuo y prácticamente sin polvo. Independientemente de la cantidad de suciedad, la limpieza automática de los filtros duplica la vida útil del filtro y protege la salud del usuario. Los kits de montaje opcionales permiten además una adaptación todavía más individualizada del equipamiento prácticamente a todas las necesidades de los clientes.