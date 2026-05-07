Barredora-aspiradora KM 100/120 R G
La barredora con conductor, KM 100/120 R G con vaciado en alto hidráulico más cómodo y un sistema de filtro redondo eficaz con limpieza automática para una barrido prácticamente sin polvo.
Ya sea en espacios exteriores con mucho polvo o en espacios interiores bien ventilados: la robusta barredora con conductor sentado KM 100/120 R G de Kärcher convence por su gran versatilidad, sus excelentes resultados de barrido y múltiples posibilidades para la adaptación a las necesidades individuales de nuestros clientes. Gracias al cepillo cilíndrico de barrido basculante se enfrenta sin esfuerzo a las características del suelo más dispares, mientras que la gran capacidad del depósito de barrido de 120 litros, el cepillo lateral giratorio y la velocidad de trabajo de 7 km/h garantizan unos trabajos de barrido seguros, extensivos, rápidos, para el mobiliario y el equipo. Los usuarios se benefician de un manejo fácil y ergonómico, un cómodo vaciado en alto (hasta 152 cm) y la excelente visión de las superficies que se van a limpiar. El sistema de filtro redondo probado con una superficie de filtrado de 6 m² permite un barrido continuo y prácticamente sin polvo. Independientemente de la cantidad de suciedad, la limpieza automática de los filtros duplica la vida útil del filtro y protege la salud del usuario. Los kits de montaje opcionales permiten además una adaptación todavía más individualizada del equipamiento prácticamente a todas las necesidades de los clientes.
Características y ventajas
Alta productividadResultados de barrido excelentes gracias al sistema de cepillos cilíndricos basculantes. Gran capacidad del depósito de barrido (120 l) para tiempos de trabajo largos sin interrupciones. Diseño robusto y componentes probados para tiempos reducidos de inactividad del equipo.
Manejo cómodo y seguroElevado confort de conducción y vaciado en alto hidráulico de hasta 152 cm de altura. Manejo fácil y disposición ergonómica de los elementos de control. Conexión lógica de las funciones para evitar errores de manejo.
Gran superficie de filtrado con limpieza de filtros automáticaLimpieza automática de los filtros en intervalos de 5 minutos y tras el apagado. La limpieza eficiente de los filtros de la superficie de filtrado de 6 m² duplica la vida útil. Barrido continuo prácticamente sin polvo, independientemente de la cantidad de suciedad.
Mantenimiento fácil y sencillo
- Inspección fácil y cambio sin herramientas de todos los componentes importantes.
- Concepto de capó inteligente para el acceso más fácil a todas las piezas del equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tracción
|Hidráulico
|Accionamiento – Potencia (kW)
|6,3
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|7000
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|8890
|Ancho de trabajo (mm)
|730
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1000
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1270
|Depósito de suciedad (l)
|120
|Capacidad ascensional (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|7
|Superficie de filtrado (m²)
|6
|Peso (con accesorios) (kg)
|572,9
|Peso, listo para el uso (kg)
|570
|Peso con embalaje incluido (kg)
|575
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Incluido en el equipamiento de serie
- Filtro redondo de poliéster
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Limpieza del filtro automática
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Servodirección
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Vaciado en alto hidr.
- Aplicación en exteriores
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Catalizador
- Cepillos laterales, movimiento automático
- Cepillos laterales, control neumático
- Posibilidad de fijación Home Base
Campos de aplicación
- Para una limpieza de mantenimiento rápida en garajes y aparcamientos
- También apta para talleres artesanales, colegios, gasolineras y concesionarios
- Adecuada para el empleo en almacenes exteriores, en zonas de carga y obras de construcción