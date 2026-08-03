Barredora-aspiradora KM 130/300 R I Bp
La barredora industrial KM 130/300 R I Bp combina un diseño robusto, un funcionamiento sencillo y un potente rendimiento de barrido para aplicaciones exigentes en interiores y exteriores.
Robusta, de larga vida útil e ideal para situaciones con gran cantidad de suciedad y polvo en interiores y exteriores: la barredora industrial KM 130/300 R I Bp de Kärcher. Su gran depósito para la suciedad y su potente motor permiten operaciones de limpieza de hasta 3,5 horas, mientras que el robusto armazón metálico y el sencillo manejo mediante palanca se adaptan perfectamente a las duras condiciones de los entornos industriales. Equipada de serie con un potente sistema de filtro de bolsa y la regulación de la velocidad de giro opcional del cepillo lateral para un guiado óptimo del material de barrido hasta el cepillo cilíndrico de barrido con un levantamiento de polvo mínimo, la KM 130/300 R I Bp garantiza un barrido prácticamente sin polvo, incluso en entornos con gran presencia de polvo. Para una mayor facilidad de uso, el equipo también cuenta con un cómodo asiento, prácticos compartimentos y testigos LED del estado de funcionamiento. Las ruedas de goma maciza a prueba de pinchazos, las luces LED delanteras y una baliza de advertencia garantizan la seguridad en el entorno de trabajo inmediato. Hay otros accesorios disponibles que pueden aumentar aún más la seguridad y convertir a este equipo en un especialista de la limpieza. En el equipo de serie no se incluyen las baterías y el cargador.
Características y ventajas
Manejo por palancas sencillo y robusto
Vaciado en alto hidráulico
Cepillo lateral con regulación de la velocidad de giro opcional
Ergonomía y facilidad de uso
Filtro de bolsa de gran superficie
Motor de tracción totalmente hidráulico, además del accionamiento de cepillos laterales y el cepillo cilíndrico principal de barrido
Gran facilidad de mantenimiento
Tracción trasera hidráulica con neumáticos de goma maciza
Principio de recogedor
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/kW)
|36 / 4
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|10400
|Ancho de trabajo (mm)
|1000
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1300
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1550
|Tensión de la batería (V)
|36
|Depósito de suciedad (l)
|300
|Capacidad ascensional (%)
|14
|Velocidad de trabajo (km/h)
|8
|Peso (con accesorios) (kg)
|840
|Peso, listo para el uso (kg)
|1300
|Peso (con embalaje) (kg)
|840
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Incluido en el equipamiento de serie
- Filtro de bolsa
- Ruedas, caucho macizo
Equipamiento
- Limpieza del filtro automática
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Servodirección
- Regulación del caudal de aspiración
- Principio de recogedor
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Vaciado en alto hidr.
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador de batería
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Reajuste automático por desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido
Videos
Campos de aplicación
- Usos en la industria de materiales para la construcción
- Usos en la industria metalúrgica
- Usos en la industria de procesamiento de metales
- Sector de los almacenes
- Obras
- Plantas de hierro y acero
- Usos en la industria de materias primas