Robusta, de larga vida útil e ideal para situaciones con gran cantidad de suciedad y polvo: la barredora industrial KM 130/300 R I de Kärcher. Su gran depósito para la suciedad y su potente motor diésel permiten incluso operaciones de limpieza exhaustivas, mientras que el robusto armazón metálico y el sencillo manejo mediante palanca se adaptan perfectamente a las duras condiciones de los entornos industriales. Equipada de serie con un potente sistema de filtro de bolsa y la regulación de la velocidad de giro del cepillo lateral opcional para un guiado óptimo del material de barrido hasta el cepillo cilíndrico de barrido con un levantamiento de polvo mínimo, la KM 130/300 R I garantiza un barrido prácticamente sin polvo, incluso en entornos con gran presencia de polvo. Para una mayor facilidad de uso, el equipo también cuenta con un cómodo asiento, prácticos compartimentos, una toma de carga USB y testigos LED del estado de funcionamiento. Las ruedas de goma maciza a prueba de pinchazos, las luces LED delanteras y una baliza de advertencia garantizan la seguridad en el entorno de trabajo inmediato. Además, se encuentran disponibles varios juegos de accesorios para adaptar el equipo a tareas de limpieza específicas o para reforzar la seguridad.