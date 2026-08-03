Barredora-aspiradora KM 90/60 R Bp
Diseño muy ágil, maniobrable y compacto: nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado KM 90/60 R Bp convence por su conducción perfecta y su sistema de limpieza automático del filtro redondo. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Los centros de logística, los aparcamientos o las naves de producción son los ámbitos de uso típicos de nuestra robusta barredora-aspiradora con conductor sentado a batería KM 90/60 R Bp con cepillo lateral ajustable. Incluso en los lugares más estrechos, este equipo maniobrable solventa a la perfección las tareas de limpieza más complicadas gracias a su excelente conducción. A ello también contribuye especialmente el exclusivo y altamente eficaz sistema de limpieza automático del filtro redondo, que permite un trabajo sin polvo y sin reducción de la potencia de aspiración. Es posible llevar fácilmente el resto de los utensilios de limpieza gracias a la práctica superficie de carga y al kit de accesorios Home-Base, mientras que el sistema EASY Operation permite manejar la KM 90/60 R Bp con sencillez.
Características y ventajas
Diseño robusto y compacto con superficie de cargaPara proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad. Seguridad y maniobrabilidad. Los componentes adicionales como, por ejemplo, el recipiente de reserva o equipos de limpieza manuales se pueden fijar y llevar de forma segura.
Concepto de funcionamiento EASY OperationLógico y comprensible. Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.
Gran superficie de filtrado con limpieza automáticaEl filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados. La limpieza del filtro puede activarse también manualmente. Cambio del filtro sin herramientas.
Limpieza manual para una mayor flexibilidad
- Distintas conexiones prácticas para accesorios adicionales.
- Fácil transporte del recogedor de suciedad gruesa, la escoba o un depósito adicional, por ejemplo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tracción
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (kW)
|1,2
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|5400
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|6900
|Ancho de trabajo (mm)
|615
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|900
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1150
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Depósito de suciedad (l)
|60
|Capacidad ascensional (%)
|12
|Velocidad de trabajo (km/h)
|6
|Superficie de filtrado (m²)
|4
|Peso (con accesorios) (kg)
|205
|Peso, listo para el uso (kg)
|330
|Peso (con embalaje) (kg)
|206
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Incluido en el equipamiento de serie
- Filtro redondo de poliéster
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Limpieza del filtro automática
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador de batería
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, control neumático
- Posibilidad de fijación Home Base
Videos
Campos de aplicación
- Centros logísticos
- Aparcamientos
- Edificios de almacenamiento y otras aplicaciones en interiores
- Complejos hoteleros
- Naves de producción
- Aparcamientos de pequeño tamaño