Los centros de logística, los aparcamientos o las naves de producción son los ámbitos de uso típicos de nuestra robusta barredora-aspiradora con conductor sentado a batería KM 90/60 R Bp con cepillo lateral ajustable. Incluso en los lugares más estrechos, este equipo maniobrable solventa a la perfección las tareas de limpieza más complicadas gracias a su excelente conducción. A ello también contribuye especialmente el exclusivo y altamente eficaz sistema de limpieza automático del filtro redondo, que permite un trabajo sin polvo y sin reducción de la potencia de aspiración. Es posible llevar fácilmente el resto de los utensilios de limpieza gracias a la práctica superficie de carga y al kit de accesorios Home-Base, mientras que el sistema EASY Operation permite manejar la KM 90/60 R Bp con sencillez.