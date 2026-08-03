Barredora-aspiradora KM 90/60 R Bp

Diseño muy ágil, maniobrable y compacto: nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado KM 90/60 R Bp convence por su conducción perfecta y su sistema de limpieza automático del filtro redondo. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.

Los centros de logística, los aparcamientos o las naves de producción son los ámbitos de uso típicos de nuestra robusta barredora-aspiradora con conductor sentado a batería KM 90/60 R Bp con cepillo lateral ajustable. Incluso en los lugares más estrechos, este equipo maniobrable solventa a la perfección las tareas de limpieza más complicadas gracias a su excelente conducción. A ello también contribuye especialmente el exclusivo y altamente eficaz sistema de limpieza automático del filtro redondo, que permite un trabajo sin polvo y sin reducción de la potencia de aspiración. Es posible llevar fácilmente el resto de los utensilios de limpieza gracias a la práctica superficie de carga y al kit de accesorios Home-Base, mientras que el sistema EASY Operation permite manejar la KM 90/60 R Bp con sencillez.

Características y ventajas
Barredora-aspiradora KM 90/60 R Bp: Diseño robusto y compacto con superficie de carga
Diseño robusto y compacto con superficie de carga
Para proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad. Seguridad y maniobrabilidad. Los componentes adicionales como, por ejemplo, el recipiente de reserva o equipos de limpieza manuales se pueden fijar y llevar de forma segura.
Barredora-aspiradora KM 90/60 R Bp: Concepto de funcionamiento EASY Operation
Concepto de funcionamiento EASY Operation
Lógico y comprensible. Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.
Barredora-aspiradora KM 90/60 R Bp: Gran superficie de filtrado con limpieza automática
Gran superficie de filtrado con limpieza automática
El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados. La limpieza del filtro puede activarse también manualmente. Cambio del filtro sin herramientas.
Limpieza manual para una mayor flexibilidad
  • Distintas conexiones prácticas para accesorios adicionales.
  • Fácil transporte del recogedor de suciedad gruesa, la escoba o un depósito adicional, por ejemplo.
Especificaciones

Características técnicas

Tracción motor de corriente continua
Accionamiento – Potencia (kW) 1,2
Tipo de accionamiento Eléctrica
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 5400
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h) 6900
Ancho de trabajo (mm) 615
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 900
Ancho útil con dos cepillos laterales (mm) 1150
Capacidad de las baterías (h) máx. 2,5
Depósito de suciedad (l) 60
Capacidad ascensional (%) 12
Velocidad de trabajo (km/h) 6
Superficie de filtrado (m²) 4
Peso (con accesorios) (kg) 205
Peso, listo para el uso (kg) 330
Peso (con embalaje) (kg) 206
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Incluido en el equipamiento de serie

  • Filtro redondo de poliéster

Equipamiento

  • Limpieza del filtro manual
  • Limpieza del filtro automática
  • Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
  • Regulación del caudal de aspiración
  • Trampilla para suciedad gruesa
  • Principio de barrido por encima del cabezal
  • Tracción hacia delante
  • Tracción hacia atrás
  • Aspiración
  • Aplicación en exteriores
  • Aplicación en interiores
  • Indicador de batería
  • Contador de horas de funcionamiento
  • Función de barrido, desconectable
  • Cepillos laterales, control neumático
  • Posibilidad de fijación Home Base
Barredora-aspiradora KM 90/60 R Bp
Barredora-aspiradora KM 90/60 R Bp
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Campos de aplicación
  • Centros logísticos
  • Aparcamientos
  • Edificios de almacenamiento y otras aplicaciones en interiores
  • Complejos hoteleros
  • Naves de producción
  • Aparcamientos de pequeño tamaño
Accesorios